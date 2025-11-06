سارق زورگیر؛ با پول دزدی کتونی خریدم!

پلیس آگاهی سارقان و زورگیران پایتخت را به زنجیر کشیده؛ دزدانی که نه از گرسنگی و نداری بلکه برای چشم و هم‌چشمی و خریدهای لاکچری سرقت می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با پول فروش دستبند دزدی دو تا کتونی ۲۰ میلیون تومانی خریدیم؛ این را امیر ۲۵ ساله متهمی می‌گوید که با همدستش به جرم زورگیری دستگیر شده است.

زورگیری قلدر مسلح در فلاح، سرقت و زورگیری منجر به قتل تازه داماد در بوستان نهج البلاغه، قتل دانشجوی دانشگاه تهران امیرمحمد خالقی و ... تنها چند نمونه از سرقت، زورگیری در محلات و معابر و خیابان‌هاست.

در طرح روز گذشته پلیس آگاهی پایتخت، امیر زورگیر سابقه‌دار با دوستش علی ۱۹ ساله و مالخرشان دستگیر شدند. این سارقان چاقو به دست فقط در یک فقره قاپ زنی، دستبند را از دست زنی که بر ترک یک موتور در خیابان مولوی در حال حرکت بود ربوده و به ۴۰ میلیون به مالخر فروخته و با پولش دو تا کتونی ۲۰ میلیون تومانی برای خودشان خریدند؛ کتونی های مارکی که نپوشیده، دستگیر شدند!

"باند وحشت" نمونه‌ای از گروه سارقانی بود که در ۱۹ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنان منازل، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل و تهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی مشارکت داشتند که درنهایت سه عضو اصلی این باند بامداد ۲۳ مهر سال جاری اعدام شدند.

مدافعان تحلیل اجتماعی جرایم این آسیب‌ها را امری مرتبط با «واقعیات اجتماعی» و نابرابری ها می‌دانند که وقوع آن ها را نباید صرفا به ضعف تربیت اخلاقی افراد مجرم کاهش داد در حالی که طرفداران تحلیل فردی و اخلاقی می‌گویند حتی در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و در یک سامان اجتماعی تبعیض آمیز، فرد تربیت یافته هیچگاه اخلاق را زیرپا نمی گذارد چه رسد به اینکه بخواهد با زور و ارعاب دیگران از آن ها دزدی کند!

کارشناسان می‌گویند که باید با تقویت نظام ارزشی و هنجاری به وسیله خانواده‌ها و رسانه‌ها و حکومت و اعمال مجازات‌های سنگین قضایی برای مبارزه عینی با زورگیری اقدام کرد؛ همچنین تصویب قوانین، تشدید مجازات زورگیران و بالا بردن سطح آموزش اجتماعی از عوامل پیشگیری‌کننده بوده و شهروندان نیز با رعایت راهنمایی‌های پلیسی می‌توانند به کاهش زورگیری کمک کنند.