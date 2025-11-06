میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سارق زورگیر؛ با پول دزدی کتونی خریدم!

پلیس آگاهی سارقان و زورگیران پایتخت را به زنجیر کشیده؛ دزدانی که نه از گرسنگی و نداری بلکه برای چشم و هم‌چشمی و خریدهای لاکچری سرقت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۱۵
| |
266 بازدید
سارق زورگیر؛ با پول دزدی کتونی خریدم!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با پول فروش دستبند دزدی دو تا کتونی ۲۰ میلیون تومانی خریدیم؛ این را امیر ۲۵ ساله متهمی می‌گوید که با همدستش به جرم زورگیری دستگیر شده است.

زورگیری قلدر مسلح در فلاح، سرقت و زورگیری منجر به قتل تازه داماد در بوستان نهج البلاغه، قتل دانشجوی دانشگاه تهران امیرمحمد خالقی و ... تنها چند نمونه از سرقت، زورگیری در محلات و معابر و خیابان‌هاست.

در طرح روز گذشته پلیس آگاهی پایتخت، امیر زورگیر سابقه‌دار با دوستش علی ۱۹ ساله و مالخرشان دستگیر شدند. این سارقان چاقو به دست فقط در یک فقره قاپ زنی، دستبند را از دست زنی که بر ترک یک موتور در خیابان مولوی در حال حرکت بود ربوده و به ۴۰ میلیون به مالخر فروخته و با پولش دو تا کتونی ۲۰ میلیون تومانی برای خودشان خریدند؛ کتونی های مارکی که نپوشیده، دستگیر شدند!

"باند وحشت" نمونه‌ای از گروه سارقانی بود که در ۱۹ فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح بر روی ساکنان منازل، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل و تهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی مشارکت داشتند که درنهایت سه عضو اصلی این باند بامداد ۲۳ مهر سال جاری اعدام شدند.

مدافعان تحلیل اجتماعی جرایم این آسیب‌ها را امری مرتبط با «واقعیات اجتماعی» و نابرابری ها می‌دانند که وقوع آن ها را نباید صرفا به ضعف تربیت اخلاقی افراد مجرم کاهش داد در حالی که طرفداران تحلیل فردی و اخلاقی می‌گویند حتی در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و در یک سامان اجتماعی تبعیض آمیز، فرد تربیت یافته هیچگاه اخلاق را زیرپا نمی گذارد چه رسد به اینکه بخواهد با زور و ارعاب دیگران از آن ها دزدی کند!

کارشناسان می‌گویند که باید با تقویت نظام ارزشی و هنجاری به وسیله خانواده‌ها و رسانه‌ها و حکومت و اعمال مجازات‌های سنگین قضایی برای مبارزه عینی با زورگیری اقدام کرد؛ همچنین تصویب قوانین، تشدید مجازات زورگیران و بالا بردن سطح آموزش اجتماعی از عوامل پیشگیری‌کننده بوده و شهروندان نیز با رعایت راهنمایی‌های پلیسی می‌توانند به کاهش زورگیری کمک کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سارقان زورگیری سارقان زورگیر سرقت پلیس آگاهی دستگیری باند وحشت
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دست های خیانتکار در خانه شمال تهران رو شد
قهرمان کشتی ایران به اتهام «سرقت» دستگیر شد
سارق اماکن دولتی در شهرستان اردل دستگیر شد
سارقان مأمورنما در پردیس به دام افتادند
پایان وحشت در اصفهان/سارقان خشن دستگیر شدند
سرقت دلار در قرارهای صوری با فروشندگان
دستگیرى پنج سارق کیف یک شهروند موتورسوار
سرقت به عنف با خودرو اقوام در شمال تهران
دستگیری سارقان و مالخران توسط پلیس آگاهی تهران
مراقب سارقان در پمپ بنزین باشید
عجیب‌ترین سرقت‌ها به روایت پلیس آگاهی
دستگیری هزار و ۳۰۰ متهم، مظنون و سارق از آغاز امسال
دستگیری ٣٩۵ متهم به سرقت در مشهد
دستگیری ۵ سارق با بیش از هزار فقره سرقت
دستگیری سارقان یک میلیارد تومانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cEZ
tabnak.ir/005cEZ