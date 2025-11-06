معیار دقیق دهک بندی مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از پارس نیوز، آییننامه جدید دهک بندی خانوارها به تصویب رسید.بر این اساس این آئین نامه معیار دقیق دهک بندی تغییر کرد.کالابرگ مرحله پنجم با توجه به دهک بندی های جدید واریز خواهد شد.
خانوارها بر اساس دادههای بانکی، تراکنشها، مالکیت خودرو، ملک، سفرهای خارجی و استانداردهای هزینه، در یکی از ده گروه درآمدی (دهک ۱ تا ۱۰) قرار میگیرند.
برای مثال، خانواری که ملکی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان داشته باشد یا خودرویی با ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان مالک باشد، در دهکهای بالاتر (از جمله دهکهای حذف یارانه) قرار خواهد گرفت.
امکان استعلام دهک خانوار با کد ملی از سامانه مربوطه فراهم شده است و خانوارهایی که معتقدند دهکبندیشان نادرست است، میتوانند اعتراض ثبت کنند
دهکبندی هر ۶ ماه یکبار بهروزرسانی میشود تا مطابق تغییر وضعیت خانوارها باشد.
این مقادیر «تقریبی» هستند بر اساس آنچه رسانهها گزارش دادهاند و نه الزاماً مقادیر رسمی تماماً منتشرشده.
این دهکبندی تعیین میکند که خانوارها واجد دریافت یارانه نقدی، کالابرگ یا بستههای حمایتی هستند یا خیر. دهکهای پایینتر معمولا مشمول حمایت بیشتری هستند، و دهکهای بالا ممکن است از برخی حمایتها حذف شوند.
کالابرگ پنجم برای دهک های ۱ تا ۷ واریز میشود. طبق اعلام رئیس مجلس واریز کالابرگ پنجم برای دهک های ۱ تا ۳ به نظر قطعی است و سپس مابقی دهک ها واریز خواهد شد. این نکته را نیز باید گفت که دهک ها ۸ تا ۱۰ مشمول کالابرگ پنجم نمیشوند.