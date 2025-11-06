میلی صفحه خبر لوگو بالا
دیدار پزشکیان با جمعی از علما و روحانیون استان کردستان

رئیس‌جمهور با جمعی از علما و روحانیون استان کردستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۰۹
| |
378 بازدید

دیدار پزشکیان با جمعی از علما و روحانیون استان کردستان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان عصر پنجشنبه در جریان سفر به کردستان با علما و روحانیون استان دیدار کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان، ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج و جمعی دیگر از علما و روحانیون استان حضور داشتند.

پزشکیان امروز پنجشنبه در جریان سفری یک روزه به کردستان وارد سنندج شد و ضمن حضور در نشست با فعالان فرهنگی و فرهیختگان استان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دستور اجرای افتتاح چند طرح عمرانی و اقتصادی را به صورت آنلاین اعلام کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور کردستان سفر استانی
