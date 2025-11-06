به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد داده است که حدنصاب پذیرش تمام سهمیههای دانشگاهی به ۸۵ درصد برسد تا به گفته او «عدالت آموزشی» در کشور برقرار شود.
سوزنچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «راجع به سهمیهها و تابعیت تا میتوانستم با افراد مختلف صحبت کردم و چندینبار در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از دستور مطرح کردم. یک ماه پیش هم نامهای به رئیسجمهور دادم، اما بیفایده بود.» او تأکید کرده که «به جای طرحهای کلی و غیرعملی، باید حداقل با تعیین یک حدنصاب واحد، از بیعدالتی آموزشی جلوگیری کرد.»