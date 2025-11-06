میلی صفحه خبر لوگو بالا
پزشکیان درگذشت چهار پاکبان شهرداری را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت چهار تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۹۷
| |
847 بازدید
پزشکیان درگذشت چهار پاکبان شهرداری را تسلیت گفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت چهار تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف در بزرگراه فهمیده و جان باختن ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

این عزیزان، که در سحرگاهان برای پاکیزگی و بهداشت شهرمان تلاش می‌کردند، در حادثه‌ای ناگوار و در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، جان خود را از دست دادند.

از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب می‌کنم و برای مصدومان این حادثه، آرزوی شفای عاجل دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور مسعود پزشکیان درگذشت پاکبان تسلیت
