میامی درهایش را به روی مسی گشود

لیونل مسی، ستاره اینترمیامی در مراسم America Business Forum که در شهر میامی برگزار شد، از شهردار شهر، کلید افتخاری این شهر را دریافت کرد.
میامی درهایش را به روی مسی گشود

به گزارش تابناک، لیونل مسی، ستاره اینترمیامی در مراسم America Business Forum که در شهر میامی برگزار شد، از شهردار شهر، کلید افتخاری این شهر را دریافت کرد.

لیونل مسی فوق‌ستاره فوتبال جهان و بازیکن تیم اینترمیامی مورد تقدیر ویژه مقامات محلی قرار گرفت.در این رویداد که با حضور چهره‌های سرشناس سیاسی، اقتصادی و ورزشی برگزار شد، شهردار شهر میامی کلید افتخاری شهر را به مسی اهدا کرد تا از تأثیر مثبت او بر جامعه، فوتبال آمریکا و شهر میامی قدردانی شود.

شهردار میامی در سخنانی هنگام اهدای این نشان نمادین گفت: «مسی فقط یک فوتبالیست نیست، او منبع الهام برای نسل جدید و نماد تلاش و موفقیت است. حضور او در اینترمیامی، نه‌تنها فوتبال، بلکه فضای فرهنگی شهر را نیز متحول کرده است.»

 

