پست احساسی احسان علیخانی در تولد ۴۴ سالگی‌اش

پست احساسی احسان علیخانی، مجری مشهور به مناسبت روز تولدش در اینستاگرام پربازدید شده است.
پست احساسی احسان علیخانی در تولد ۴۴ سالگی‌اش

به گزارش تابناک؛ احسان علیخانی با انتشار یک ویدئو نوشت: از صمیم قلب ممنونم برای همه‌ی پیام‌ها، تبریک‌ها و انرژی‌های قشنگتون در روز تولدم، خوندن عشق و مهرتون برام واقعاً یه هدیه‌ی بزرگ و دل‌گرم‌کننده بود، از ته دل آرزو می‌کنم در این روز‌های عجیب، خدا بهترین و زیباترین اتفاق‌ها رو برای همه‌مون و برای ایران عزیز رقم بزنه، اون‌قدر قشنگ و غیرمنتظره که خودمونم باورمون نشه، برای خدا که کاری نداره، فقط کافیه بخواد دل‌هامون رو شاد کنه، بی‌نهایت ممنونم از عشق، حمایت و مهری که طی این سال‌ها ازم دریغ نکردید. اگه جایی کوتاهی کردم یا چیزی گفتم و ساختم که دوست نداشتین، ازتون صمیمانه عذر می‌خوام. برای منم دعا کنید، مثل همیشه ...

ژاله علو کتایون ریاحی یوسف پیامبر
