به گزارش تابناک؛ احسان علیخانی با انتشار یک ویدئو نوشت: از صمیم قلب ممنونم برای همهی پیامها، تبریکها و انرژیهای قشنگتون در روز تولدم، خوندن عشق و مهرتون برام واقعاً یه هدیهی بزرگ و دلگرمکننده بود، از ته دل آرزو میکنم در این روزهای عجیب، خدا بهترین و زیباترین اتفاقها رو برای همهمون و برای ایران عزیز رقم بزنه، اونقدر قشنگ و غیرمنتظره که خودمونم باورمون نشه، برای خدا که کاری نداره، فقط کافیه بخواد دلهامون رو شاد کنه، بینهایت ممنونم از عشق، حمایت و مهری که طی این سالها ازم دریغ نکردید. اگه جایی کوتاهی کردم یا چیزی گفتم و ساختم که دوست نداشتین، ازتون صمیمانه عذر میخوام. برای منم دعا کنید، مثل همیشه ...