میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامه سرگشاده حزب‌الله به روسای سه‌گانه لبنان

حزب‌الله در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه گانه و ملت لبنان اعلام کرد که اعلام آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ نقش اجرایی در پیاده‌سازی قطع‌نامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت داشته و این جنبش تا کنون به مفاد آن پایبند بوده؛ با این حال، رژیم صهیونیستی به‌طور مستمر مفاد توافق را نقض کرده و تلاش می‌کند با فشار و شروط‌گذاری، نیت براندازی توان دفاعی و مقاومت لبنان را دنبال کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۷۷
| |
3 بازدید
نامه سرگشاده حزب‌الله به روسای سه‌گانه لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حزب‌الله در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، مفاد اعلام آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را تشریح و تأکید کرد این اعلامیه از سوی طرف‌های توافق به‌عنوان سازوکاری اجرایی برای تحقق مفاد قطع‌نامه ۱۷۰۱ تلقی شده است.

بر اساس متن بیانیه، محدوده وظایف مندرج در اعلام آتش‌بس به‌روشنی «جنوب رودخانه لیتانی» تعیین شده و اجرای بند‌ها شامل خلع سلاح و خروج نیرو‌های متجاوز رژیم صهیونیستی تا پشت خط آبی بوده است.

حزب‌الله با اشاره به بند‌های اول و دوم اعلامیه آتش‌بس، خاطرنشان ساخت که متن توافق پیش‌بینی‌کننده بازه زمانی اجرای آتش‌بس و تکالیف متقابل طرف‌های لبنانی و طرف مقابل بوده است؛ از جمله منع اجرای عملیات نظامی از خاک لبنان از سوی گروه‌های مسلح در مقابل تعهّد رژیم صهیونیستی به پرهیز از هرگونه عملیات هجومی علیه لبنان.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همواره به تعهدات خود وفادار نبوده و مرتکب نقض‌های زمینی، دریایی و هوایی شده است.

حزب‌الله این نقض‌ها را بخشی از تلاش‌های مستمر طرف مقابل برای باج‌خواهی از لبنان و تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه توصیف و اعلام کرد که طرف مقابل تلاش کرده است از مفاد آتش‌بس به‌عنوان پوششی برای مطالبه خلع سلاح عمومی در سراسر لبنان استفاده کند؛ مطالبه‌ای که حزب‌الله آن را فاقد پایه در متن توافق و غیرقابل‌قبول می‌داند.

حزب‌الله همچنین در این نامه به موضوع «انحصار سلاح» اشاره کرده و آن را «خطای حکومتی» توصیف کرد که دشمن از آن بهره‌برداری کرده است.

مطابق متن بیانیه، هر بحثی درباره کنترل سلاح باید در چارچوب ملی و براساس توافق داخلی و با رعایت حفظ تمامیت ارضی و استقلال اتخاذ شود، نه زیر فشار یا به‌عنوان امتیازی که دشمن طلب می‌کند.

در بخش دیگری از نامه، حزب‌الله هشدار داده است که هدف واقعی رژیم صهیونیستی فراتر از تضعیف یک جریان مقاومت است و در پی تضعیف کل توان ملی لبنان است تا کشور را در برابر مطالبات و تحمیل‌های خارجی ناتوان سازد.

حزب‌الله در ادامه از رهبران سیاسی و نهاد‌های دولتی خواسته است به‌جای پذیرش شروط خارجی، بر پایبندی کامل به مفاد توافق تأکید کنند و از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده کشور محافظت کنند.

حزب‌الله در نامه خود خواستار بازخوانی و اجرای دقیق مفاد آتش‌بس، فشار بین‌المللی برای توقف نقض‌ها و گفت‌وگوی ملی درباره چارچوب امنیتی و دفاعی کشور شد.

این جنبش در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ توان بازدارندگی لبنان، یادآور شد که تضمین امنیت و حفظ حقوق حاکمیتی کشور تنها در سایه وحدت ملی و برخورد قاطع در برابر هرگونه فشار خارجی ممکن است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حزب الله خلع سلاح آتش بس توافق رژیم صهیونیستی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نماینده مجلس: روحانی خیانت کرد!
پیشنهاد آمریکا برای تسلیم‌شدن حماس به طرف ثالث
پزشکیان به مکرون: شما باید اعتماد ایران را جلب کنید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDx
tabnak.ir/005cDx