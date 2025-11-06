به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حزبالله در بیانیهای که امروز منتشر شد، مفاد اعلام آتشبس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را تشریح و تأکید کرد این اعلامیه از سوی طرفهای توافق بهعنوان سازوکاری اجرایی برای تحقق مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ تلقی شده است.
بر اساس متن بیانیه، محدوده وظایف مندرج در اعلام آتشبس بهروشنی «جنوب رودخانه لیتانی» تعیین شده و اجرای بندها شامل خلع سلاح و خروج نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی تا پشت خط آبی بوده است.
حزبالله با اشاره به بندهای اول و دوم اعلامیه آتشبس، خاطرنشان ساخت که متن توافق پیشبینیکننده بازه زمانی اجرای آتشبس و تکالیف متقابل طرفهای لبنانی و طرف مقابل بوده است؛ از جمله منع اجرای عملیات نظامی از خاک لبنان از سوی گروههای مسلح در مقابل تعهّد رژیم صهیونیستی به پرهیز از هرگونه عملیات هجومی علیه لبنان.
در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همواره به تعهدات خود وفادار نبوده و مرتکب نقضهای زمینی، دریایی و هوایی شده است.
حزبالله این نقضها را بخشی از تلاشهای مستمر طرف مقابل برای باجخواهی از لبنان و تحمیل خواستههای یکجانبه توصیف و اعلام کرد که طرف مقابل تلاش کرده است از مفاد آتشبس بهعنوان پوششی برای مطالبه خلع سلاح عمومی در سراسر لبنان استفاده کند؛ مطالبهای که حزبالله آن را فاقد پایه در متن توافق و غیرقابلقبول میداند.
حزبالله همچنین در این نامه به موضوع «انحصار سلاح» اشاره کرده و آن را «خطای حکومتی» توصیف کرد که دشمن از آن بهرهبرداری کرده است.
مطابق متن بیانیه، هر بحثی درباره کنترل سلاح باید در چارچوب ملی و براساس توافق داخلی و با رعایت حفظ تمامیت ارضی و استقلال اتخاذ شود، نه زیر فشار یا بهعنوان امتیازی که دشمن طلب میکند.
در بخش دیگری از نامه، حزبالله هشدار داده است که هدف واقعی رژیم صهیونیستی فراتر از تضعیف یک جریان مقاومت است و در پی تضعیف کل توان ملی لبنان است تا کشور را در برابر مطالبات و تحمیلهای خارجی ناتوان سازد.
حزبالله در ادامه از رهبران سیاسی و نهادهای دولتی خواسته است بهجای پذیرش شروط خارجی، بر پایبندی کامل به مفاد توافق تأکید کنند و از ظرفیتهای دفاعی و بازدارنده کشور محافظت کنند.
حزبالله در نامه خود خواستار بازخوانی و اجرای دقیق مفاد آتشبس، فشار بینالمللی برای توقف نقضها و گفتوگوی ملی درباره چارچوب امنیتی و دفاعی کشور شد.
این جنبش در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ توان بازدارندگی لبنان، یادآور شد که تضمین امنیت و حفظ حقوق حاکمیتی کشور تنها در سایه وحدت ملی و برخورد قاطع در برابر هرگونه فشار خارجی ممکن است.