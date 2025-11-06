میلی صفحه خبر لوگو بالا
کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی در قالب صندوق خانگی

فرمانده انتظامی استان از دستگیری زنی خبر داد که با راه‌اندازی صندوق خانگی، از ۱۲۰۰ شهروند شهرستان کرخه بیش از یک‌هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۷۲
| |
511 بازدید
کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی در قالب صندوق خانگی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در اهواز، اظهار کرد: با دریافت شکایت حدود ۲۵۰ نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق ایجاد صندوق‌های خانگی، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

 وی افزود: در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد این زن با همدستی فردی دیگر طی هشت ماه گذشته، با راه‌اندازی صندوق خانگی و وعده پرداخت وام قرض‌الحسنه و سود‌های غیرمتعارف و چندبرابر بانک‌ها، مبالغی بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال از ۱۲۰۰ نفر دریافت کرده و سپس متواری شده است. فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: مأموران پس از اقدامات تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه متهمان مبالغ حاصل از کلاهبرداری را در خرید دامداری، منزل مسکونی و زمین سرمایه‌گذاری کرده بودند، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

