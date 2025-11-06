کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی در قالب صندوق خانگی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان، در گفتوگو با رسانهها در اهواز، اظهار کرد: با دریافت شکایت حدود ۲۵۰ نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق ایجاد صندوقهای خانگی، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات انجامشده مشخص شد این زن با همدستی فردی دیگر طی هشت ماه گذشته، با راهاندازی صندوق خانگی و وعده پرداخت وام قرضالحسنه و سودهای غیرمتعارف و چندبرابر بانکها، مبالغی بالغ بر یکهزار میلیارد ریال از ۱۲۰۰ نفر دریافت کرده و سپس متواری شده است. فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: مأموران پس از اقدامات تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
سردار میرفیضی با بیان اینکه متهمان مبالغ حاصل از کلاهبرداری را در خرید دامداری، منزل مسکونی و زمین سرمایهگذاری کرده بودند، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.