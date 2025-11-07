مقاله ال‌پائیس به بررسی رابطه میان زیبایی، فناوری و نابرابری اجتماعی می‌پردازد و هشدار می‌دهد که در آینده زیبایی ممکن است تنها در دسترس ثروتمندان باشد.

به گزارش تابناک؛ نویسنده می‌نویسد فشار زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های حفظ جوانی، باعث می‌شود افرادی که منابع مالی کافی دارند، بتوانند ظاهری جوان بیست‌ساله داشته باشند، در حالی که افراد کم‌درآمد مجبور به پذیرش پیری طبیعی خواهند بود.

الگوریتم‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی ایده‌آل‌های زیبایی دارند و این فشار‌ها برای فقرا پیامد‌های روانی و اجتماعی شدیدی ایجاد می‌کند.

نویسنده تأکید می‌کند که زیبایی نباید ابزاری برای تقسیم اجتماعی و ایجاد تبعیض باشد، بلکه می‌تواند فرصتی برای بیان خود، خلاقیت و همبستگی باشد.