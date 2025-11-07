میلی صفحه خبر لوگو بالا
در آینده نزدیک فقط فقرا پیر می‌شوند

مقاله ال‌پائیس به بررسی رابطه میان زیبایی، فناوری و نابرابری اجتماعی می‌پردازد و هشدار می‌دهد که در آینده زیبایی ممکن است تنها در دسترس ثروتمندان باشد.
در آینده نزدیک فقط فقرا پیر می‌شوند

به گزارش تابناک؛ نویسنده می‌نویسد فشار زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های حفظ جوانی، باعث می‌شود افرادی که منابع مالی کافی دارند، بتوانند ظاهری جوان بیست‌ساله داشته باشند، در حالی که افراد کم‌درآمد مجبور به پذیرش پیری طبیعی خواهند بود.

الگوریتم‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی ایده‌آل‌های زیبایی دارند و این فشار‌ها برای فقرا پیامد‌های روانی و اجتماعی شدیدی ایجاد می‌کند.

نویسنده تأکید می‌کند که زیبایی نباید ابزاری برای تقسیم اجتماعی و ایجاد تبعیض باشد، بلکه می‌تواند فرصتی برای بیان خود، خلاقیت و همبستگی باشد.

