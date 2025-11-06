میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب شایعات درباره برخی پرسنل قوه قضاییه

سازمان اطلاعات سپاه شایعه دستگیری تعدادی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تکذیب کرد.
تکذیب شایعات درباره برخی پرسنل قوه قضاییه

به گزارش تابناک به نقل از سایت میزان، با توجه به انتشار خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه توسط سازمان اطلاعات سپاه، این سازمان ضمن تکذیب خبر مذکور، برخورد با عوامل مخل امنیت روانی جامعه را با جدیت دنبال خواهد کرد. 

همچنین به صراحت اعلام می‌شود سازمان اطلاعت سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در همکاری حداکثری و به دور از هرگونه تاثیرپذیری بیرونی، برخورد قاطع با هرگونه فساد در هر دستگاهی را کما فی السابق وظیفه ذاتی خود می‌داند و اقدامات لازم را بدون ملاحظه کاری صورت خواهند داد.

