رفع پلمب دو پاساژ جنجالی تهران

شهردار منطقه ۱۱ تهران از رفع پلمب پاساژ‌های آلومینیوم و شانزلیزه خبر داد و گفت: این اقدام پس از ارائه تعهد کتبی مالکان مبنی بر رفع نواقص ایمنی در بازه زمانی تعیین‌شده و با هدف حفظ ایمنی شهروندان و تداوم فعالیت‌های اقتصادی انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان ایمنی و پس از جلسات هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، مقرر شد فعالیت این دو مرکز تجاری با نظارت شهرداری و دستگاه‌های مسئول از سر گرفته شود.

شهردار منطقه ۱۱ در ادامه تأکید کرد: شهرداری منطقه ۱۱ به‌صورت مستمر بر اجرای اقدامات ایمنی و اصلاحی نظارت خواهد کرد و در صورت عدم پایبندی مالکان به تعهدات خود، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب مجدد واحد‌های متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی اماکن عمومی، افزود: هدف اصلی مدیریت شهری از این اقدامات، حفظ جان و مال شهروندان و ارتقای سطح ایمنی فضا‌های عمومی است. همکاری مالکان، کسبه و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان اظهار امیدواری کرد که با تداوم تعامل سازنده میان شهرداری، اصناف و مالکان، شاهد افزایش ایمنی و پویایی فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مرکزی پایتخت باشیم.