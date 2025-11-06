میلی صفحه خبر لوگو بالا
عراقچی: ایران امروز در موقعیتی قوی‌تر از همیشه ایستاده است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست دانشجویی «نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ» در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، با اشاره به دستاورد‌های علمی و دفاعی ایران در جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: رمز قدرت کشور در علم و ایمان دانشمندان ایرانی است و بازدارندگی واقعی در اتکا به توان داخلی، علم، انسجام ملی و دیپلماسی هوشمندانه شکل می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۹
| |
1344 بازدید
|
۲

عراقچی: ایران امروز در موقعیتی قوی‌تر از همیشه ایستاده است

 

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، نشست دانشجویی نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ با سخنرانی «سیدعباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان برگزار شد.  اظهار کرد: ایران در جنگ اخیر، بیش از هر زمان به قدرت علم و فناوری خود تکیه کرد و توانست نماد قدرت بومی را در صحنه نبرد نشان دهد و موشک‌های ایرانی توانستند با عبور از سامانه‌های پیشرفته پدافندی، اهداف خود را با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.وی، جنگ دوازده روزه را جنگ تکنولوژی‌ها توصیف کرد و افزود: دو طرف بدون مرز مشترک، با فاصله بیش از هزار کیلومتر درگیر شدند، اما آنچه پیروزی ایران را رقم زد، توان دفاعی و علمی فرزندان این سرزمین بود.وزیر امور خارجه با اشاره به نقش مقام معظم رهبری، انسجام ملی و اراده دولت در مدیریت بحران گفت: در حالی‌که دشمنان در روز چهارم جنگ خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ایران بودند، در روز دوازدهم با درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط عقب‌نشینی کردند که این، نتیجه ایمان، علم و مقاومت بود.وی تصریح کرد: در این نظام جهانی نه‌فقط در عرصه نظامی، بلکه در اقتصاد، فرهنگ و علم باید قوی بود.عراقچی درباره مفهوم بازدارندگی توضیح داد: بازدارندگی فقط نظامی نیست؛ انسجام اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و همراهی دیپلماتیک کشور‌ها نیز از ارکان بازدارندگی‌اند.

ما در جنگ اخیر بیش از ۱۲۰ کشور را در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با خود همراه کردیم و همین دیپلماسی فعال، بازدارندگی بین‌المللی برای ایران ایجاد کرد.وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ قدرتی تکیه ندارد. شعار نه شرقی، نه غربی به‌معنای انزوا نیست، بلکه به معنای استقلال است. با کشورهایی، چون چین و روسیه شراکت راهبردی داریم، اما تصمیم‌گیری نهایی بر محور منافع ملی و عزت ایران است.وزیر امور خارجه  به موضوع همکاری‌های علمی و دانشگاهی پرداخت و گفت: راه قدرت علمی، از مسیر ارتباطات بین‌المللی می‌گذرد. دانشگاه‌ها باید در تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی و استفاده از ظرفیت دانشگاه D ۸ فعال باشند تا دانشگاه‌های ایران در تراز جهانی قرار گیرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ایران امروز از جنگ سربلند بیرون آمده و در جایگاهی قرار دارد که دشمن حتی جرئت اندیشیدن به حمله را ندارد. این موقعیت حاصل ایمان، دانش و خوداتکایی ملت ایران است.

 

برچسب ها
عباس عراقچی جنگ ۱۲ روزه پساجنگ دانشمندان هسته ای صهیونیستی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
8
1
پاسخ
مردم نمیزارن مذاکره کنی،این پنبه رااز گوشت دربیار
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
5
0
پاسخ
آمریکایی ها درکی از شرف ندارند انتظار رفتار شرافتمندانه از اونها نداشته باشید.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
