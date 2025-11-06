میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت پاتریوت‌های آمریکایی از آسیای غربی به کره‌جنوبی

فرماندهی نیرو‌های آمریکا در کره‌جنوبی اعلام کرد سامانه‌های دفاع موشکی «پاتریوت» و حدود ۵۰۰ نظامی آمریکایی پس از چند ماه استقرار در آسیای غربی، به کره جنوبی در شرق آسیا بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۸
| |
2 بازدید
بازگشت پاتریوت‌های آمریکایی از آسیای غربی به کره‌جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندهی نیرو‌های آمریکا در کره‌جنوبی (USFK) در بیانیه‌ای اعلام کرد نیرو‌های گردان دوم از هنگ یکم دفاع هوایی که ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) به منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا در آسیای غربی اعزام شده بودند به محل اصلی ماموریت خود در کره جنوبی بازگشتند. این بیانیه افزود: حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل و یگان‌های توپخانه‌ای در سطح گردان، در تاریخ هشتم آبان ماه (۳۰ اکتبر) به کره‌جنوبی بازگشتند.

ژنرال «خاویر برانسون» فرمانده نیرو‌های آمریکایی در کره‌جنوبی شهریور ماه در یک نشست خبری اعلام کرده بود که سامانه‌های پاتریوت که برای «انعطاف‌پذیری راهبردی» به آسیای غربی منتقل شده بودند، به کره‌جنوبی بازخواهند گشت تا تحت ارتقای تجهیزات جدید قرار گیرند.

همچنین بازگشت این نیرو‌ها در حالی انجام می‌شود که تحلیلگران نظامی آن را نشانه‌ای از فرسایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا می‌دانند و به باور آنان، واشنگتن که با هدف نمایش «انعطاف‌پذیری راهبردی» اقدام به اعزام سامانه‌های پاتریوت و نیرو‌های کمکی به غرب آسیا کرده بود اکنون ناچار به عقب‌نشینی و بازگرداندن تجهیزات خود به شرق آسیا شده است.

این سامانه موشکی که برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع پایین تا متوسط طراحی شده، بخشی از شبکه دفاع موشکی چندلایه آمریکا در شبه‌جزیره کره است که در کنار سامانه «تاد» (THAAD) برای مقابله با تهدید‌های کره شمالی مستقر شده است. با این حال، انتقاد‌ها نسبت به کارآمدی این سامانه‌ها و وابستگی نظامی کره‌جنوبی به آمریکا رو به افزایش است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاتریوت آمریکا کره جنوبی آسیای غربی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش مدودف به دستور ترامپ برای آزمایش هسته‌ای
گنده‌گویی ماچادو علیه ایران
عراقچی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تسلیم محض می‌خواست
الله کرم: جنگ نخواهد شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۴۹ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۶ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDe
tabnak.ir/005cDe