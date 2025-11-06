فرماندهی نیرو‌های آمریکا در کره‌جنوبی اعلام کرد سامانه‌های دفاع موشکی «پاتریوت» و حدود ۵۰۰ نظامی آمریکایی پس از چند ماه استقرار در آسیای غربی، به کره جنوبی در شرق آسیا بازگشتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندهی نیرو‌های آمریکا در کره‌جنوبی (USFK) در بیانیه‌ای اعلام کرد نیرو‌های گردان دوم از هنگ یکم دفاع هوایی که ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) به منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا در آسیای غربی اعزام شده بودند به محل اصلی ماموریت خود در کره جنوبی بازگشتند. این بیانیه افزود: حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل و یگان‌های توپخانه‌ای در سطح گردان، در تاریخ هشتم آبان ماه (۳۰ اکتبر) به کره‌جنوبی بازگشتند.

ژنرال «خاویر برانسون» فرمانده نیرو‌های آمریکایی در کره‌جنوبی شهریور ماه در یک نشست خبری اعلام کرده بود که سامانه‌های پاتریوت که برای «انعطاف‌پذیری راهبردی» به آسیای غربی منتقل شده بودند، به کره‌جنوبی بازخواهند گشت تا تحت ارتقای تجهیزات جدید قرار گیرند.

همچنین بازگشت این نیرو‌ها در حالی انجام می‌شود که تحلیلگران نظامی آن را نشانه‌ای از فرسایش قدرت نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا می‌دانند و به باور آنان، واشنگتن که با هدف نمایش «انعطاف‌پذیری راهبردی» اقدام به اعزام سامانه‌های پاتریوت و نیرو‌های کمکی به غرب آسیا کرده بود اکنون ناچار به عقب‌نشینی و بازگرداندن تجهیزات خود به شرق آسیا شده است.

این سامانه موشکی که برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع پایین تا متوسط طراحی شده، بخشی از شبکه دفاع موشکی چندلایه آمریکا در شبه‌جزیره کره است که در کنار سامانه «تاد» (THAAD) برای مقابله با تهدید‌های کره شمالی مستقر شده است. با این حال، انتقاد‌ها نسبت به کارآمدی این سامانه‌ها و وابستگی نظامی کره‌جنوبی به آمریکا رو به افزایش است.