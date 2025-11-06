چگونه زهران ممدانی اسرائیل را نیز شکست داد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ابراهیم کاراتاش»، تحلیلگر ترکیهای حوزه روابط بینالملل و روزنامهنگار متخصص در حوزه سیاست خارجی در مطلبی به بررسی تبعات پیروزی «زهران قوام ممدانی»، نامزد مسلمان و دارای گرایش سوسیالیست حزب دموکرات در انتخابات روز سهشنبه شهرداری نیویورک در وبگاه خبری- تحلیلی « پالتیکس تودی» مینویسد: «صهیونیستها حالا آشکارا نه تنها نگران پیروزی ممدانی، بلکه نگران تغییر مسیر سیاست آمریکا هستند.»
«زهران قوام ممدانی»، نامزد حزب دموکرات و سیاستمدار آمریکایی متولد اوگاندا با اصالت هندی، در انتخابات شهرداری نیویورک پیروز شد و «اندرو کومو»، نامزد مستقل، را شکست داد. پیروزی ممدانی غیرمنتظره نبود، زیرا نظرسنجیها ماهها پیش او را از سایر نامزدها جلوتر نشان داده بودند.»
کاراتاش همچنین تاکید میکند نتیجه انتخابات شهرداری نیویورک زنگ خطر را برای مخالفان او که میلیونها دلار پول را صرف حمایت کارزار انتخاباتی کومو با هدف رقم زدن شکست ممدانی کردند به صدا در آورده است.
او تصریح میکند: «به یاد بیاورید که آنها چگونه ممدانی را به عنوان عامل حمله ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی به تصویر میکشیدند یا اینکه چگونه دونالد ترامپ تهدید به کاهش بودجه شهر نیویورک در واکنش به پیروزی او کرد. ایلان ماسک حتی از شبکه اجتماعی خود، «ایکس»، برای اهریمنی جلوه دادن این نامزد انتخاباتی مسلمان دموکرات استفاده کرد. با این حال در نهایت کارزار تبلیغاتی گسترده سیاهی که علیه او به راه انداخته بودند شکست خورد و ممدانی شهردار جدید شهر نیویورک شد.»
تحلیلگر ترکیهای در ادامه این مطلب با بررسی نقش چهرههای صهیونیست و حامیان رژیم صهیونیستی در کارزار انتخاباتی ضد ممدانی نوشته است: «همانطور که انتظار میرفت، کارزار صهیونیستی ضد ممدانی توسط میلیاردرهایی مانند «بیل اکمن»، افراد بانفوذی مانند «لورا لومر» و رسانههایی مانند نیویورک پست رهبری میشد که همگی برای شکست ممدانی سخت تلاش کردند. مخالفت آنها با او نه تنها جنبه سیاسی، بلکه جنبه ایدئولوژیک نیز دارد.
صهیونیستها نگران تغییر مسیر سیاست در آمریکا شدهاند
ایدئولوژی صهیونیسم در ضمن برخورداری از حمایت لابیها و تجار سرشناس و با نفوذ در ایالات متحده، تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین نیروها در سیاست این کشور شده است. سرشناسترین این لابیها "کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل" مشهور به «آیپک» است در حالی که همچون لابیها و سازمانهای صهیونیستی دیگر فعال در آمریکا، روی سیاستمداران سرمایهگذاری کرده و برای موفقیت نامزدهای انتخاباتی مورد حمایتشان تلاشهای زیادی انجام میدهند. آیپک اخیرا ادعا کرد ۹۵٪ از نامزدهای مورد حمایتش در جدیدترین انتخابات آمریکا پیروز شدهاند. تجربه نشان داده که به ندرت ممکن است سیاستمداران در آمریکا بدون تایید آیپک پیروز میشوند. اما به نظر میرسد در ارتباط با کارزار ضد ممدانی پول صهیونیستها نتوانست کمک زیادی کند.»
تحلیلگر رسانه پالتیکس تودی تصریح میکند: در انتخابات روز سهشنبه شهرداری نیویورک، صهیونیستها تصور میکردند میتوانند با تکیه بر کمکهای مالی خود از شهردار شدن یک سیاستمدار مسلمان در پرجمعیتترین شهر آمریکا جلوگیری کنند. با این حال، نتیجه بر خلاف انتظار آنها رقم خورد و این بار، کمکهای مالی چند میلیون دلاری آنها چیزی به جز شکست برایشان در پی نداشت.
کاراتاش مینویسد: «پیروزی ممدانی برای لابیهای صهیونیستی که از نامزد رقیب او در انتخابات حمایت کردند یک شکست بود. آنها حالا نه فقط نگران این شکست خود و پیروزی ممدانی بلکه نگران تغییر مسیر سیاست در آمریکا هستند. صهیونیستها نمیخواهند تأثیر فزاینده مسلمانان بر سیاست در ایالات متحده ادامه یافته و تقویت شود. علاوه بر آن پیروزی ممدانی میتواند خبر از شکستهای بیشتر این لابیهای صهیونیستی در عرصه سیاست آمریکا در آینده بدهد. از زمان شروع نسلکشی در اکتبر ۲۰۲۳ علیه فلسطینیها در غزه مردم آمریکا نیز همچون مردم سایر نقاط جهان نفرت روزافزونی نسبت به اسرائیل و حامیانش پیدا میکنند. وقتی اسرائیل که خود عامل این نسلکشی است همچنان تلاش دارد نقش قربانی را بازی کند این یک تغییر مثبت است. در حال حاضر طبق نظرسنجیها اکثر آمریکاییها در واکنش به وحشیگری اسرائیل، بیشتر از فلسطین حمایت میکنند تا اسرائیل. صهیونیستهای مسیحی دیگر منشا اصلی حمایت از اسرائیل در آمریکا نیستند. در واقع، گزارشهایی مبنی بر ترک کلیساها توسط مردم و انتقاد از کشیشهایی که از جنایات اسرائیل دفاع میکنند، منتشر شده است.»
مردم آمریکا ائتلاف کشورشان با اسرائیل را زیر سوال میبرند
به نوشته تحلیلگر ترکیهای با بالا گرفتن بحثها و اعتراضات در ایالات متحده علیه تداوم حمایت از اسرائیل، تعداد هر چه بیشتری از آمریکاییها در حال زیر سوال بردن ائتلاف کشورشان با این رژیم و کمکهای مالی لازم الاجرای واشنگتن به صهیونیستها هستند.
کاراتاش بیان داشته است: «محافظهکاران بانفوذی مانند «تاکر کارلسون»، «کندیس اوونز»، «دن بیلزریان» و «نیک فوئنتس»، در کنار بسیاری از چهرههای مشهور دیگر از سیاستمداران و دولت آمریکا به دلیل حمایت بیقید و شرط از اسرائیل انتقاد کردهاند. از آنجایی که جوانان آمریکایی این چهرهها را میپسندند و به آنها اعتماد دارند، آرا و انتخابهای آنها به احتمال زیاد در آینده برخلاف انتظارات لابی صهیونیستی خواهد بود و شکستهای بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.
زهران ممدانی، کاندیدای مورد حمایت ملیگرایانی که راهشان را از جنبش ترامپ جدا کردهاند (مثلا تاکر کارلسون) نیست، اما پیروزی او احتمالا یک استثنای یک باره که گروههای طرفدار اسرائیل را ناراحت کرده نخواهد بود. مردم اکنون از سیاستها و لابیهای آمریکا و اینکه چه کسی از چه کسی حمایت میکند و سیاستمداران چقدر از گروههای لابیگر کمک مالی دریافت میکنند، آگاهتر هستند. هر چند سابق بر این در ایالات متحده حمایت از یک نامزد مسلمان غیرطبیعی تلقی میشد و شعار "اول اسرائیل" عادی بود، اما در این ساله همه چیز ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. همانطور که میبینیم، نیویورکیها دیگر از داشتن یک شهردار مسلمان ناراحت نیستند.»
این تحلیلگر ترکیهای بر این باور است که در وضعیت کنونی دیگر صرف میلیونها دلار پول در حمایت از کارزارهای انتخاباتی نمیتواند به طور قطعی اراده مردم را شکل دهد و بر آن تاثیر بگذارد بلکه چنین کاری نتیجه عکس خواهد گذاشت و دیگر در آمریکا رایدهنگان از اینکه یک کاندیدا قول سفر کردن به سرزمینهای اشغالی بعد از پیروزی در انتخابات را بدهد ناراحت نمیشوند.
او ادامه میدهد: «وقتی مسلمانی در انتخابات شهرداری یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان پیروز میشود، به این معنی است که برداشت و دیدگاه مردم آنجا نسبت به مسلمانان بهتر شده است. جنگ غزه مطمئنا نقش مهمی در شکل دادن به دیدگاه مردم در آمریکا داشته بنابراین، اشتباه نیست اگر بگوییم ممدانی بخشی از موفقیت خود را مدیون غزه و مردم آن است.»
کاراتاش با پیشبینی اینکه میتوان انتظار شکستهای بیشتر را برای طرفداران اسرائیل در انتخابات آینده کنگره آمریکا داشت عنوان میکند: «اگر سیاستمداران طرفدار اسرائیل ببازند، نگرش دولت آمریکا نسبت به اسرائیل تغییر خواهد کرد. ممدانی اولین مسلمانی نیست که به رغم مخالفت مراکز خبیث قدرت در آمریکا پیروز میشود، اما به عنوان یک مسلمان، ممکن است تغییراتی را علیه طیف سیاسی اسلامهراس تسریع کند.»
کاراتاش در خاتمه این مطلب نتیجه میگیرد: «ممدانی، اندرو کومو، دونالد ترامپ، ایلان ماسک، بیل کمن، لورا لومر، رسانههای اجتماعی طرفدار اسرائیل، آیپک و بسیاری دیگر از رقبایی را که با پول، نفوذ و قدرت سیاسی خود علیه او در این رقابت مداخله کرده بودند شکست داد. این پیروزی مطمئنا الهامبخش چالش طلبان جدید خواهد بود و باعث کاهش قدرت گروهها و لابیهای طرفدار اسرائیل خواهد شد.»