رئیس جمهور وارد سنندج شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آبان بعد از ورود به سنندج مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و شورای برنامهریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد.
گلخانه پنح هکتاری بوژانه طراوت طبیعت، بهرهبرداری از ۲۰۰۰ هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت از پروژههای قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.
رئیس جمهور در پایان سفر خود به کردستان در گفتوگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.