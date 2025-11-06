میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس جمهور وارد سنندج شد

«مسعود پزشکیان» رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش در اولین سفر رسمی خود به استان کردستان وارد سنندج شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۵
| |
279 بازدید

رئیس جمهور وارد سنندج شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آبان بعد از ورود به سنندج مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن برگزاری نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار خواهد کرد.

گلخانه پنح هکتاری بوژانه طراوت طبیعت، بهره‌برداری از ۲۰۰۰ هکتار اراضی پایاب سد گاران، بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به شهر دهگلان از سد قوچم و سد امیرآباد رمشت از پروژه‌های قابل افتتاح در این سفر خواهد بود.

رئیس جمهور در پایان سفر خود به کردستان در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاورد‌های سفر خود را تشریح خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور مسعود پزشکیان سنندج آبرسانی دهگلان سد قوچم افتتاح
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم
تسلیت پزشکیان برای درگذشت جوان ملی‌پوش ایران
توصیه فیروزآبادی به پزشکیان درباره شواری فضای مجازی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۴۹ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۶ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDb
tabnak.ir/005cDb