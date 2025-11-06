پیام معنادار احمدی نژاد به مخالفانش چیست؟

پس از سه دوره ردصلاحیت و سکوت‌های ممتد، به نظر می‌رسید محمود احمدی‌نژاد از سپهر سیاسی ایران حذف شده است. اما تحرکات اخیر و بازگشت آهسته و هدفمند او به صحنه سیاسی نشان می‌دهد که نه تنها درصدد بازیابی نفوذ و جایگاه خود در فضای پرچالش سیاسی کشور است، بلکه قصد دارد به مخالفانش نیز پیام دهد که حذف او از میدان سیاسی به‌سادگی میسر نیست.

در شرایطی که کمتر کسی انتظار داشت، محمود احمدی‌نژاد پس از یک سال و نیم سکوت، همایشی را همراه با یارانش برگزار کرد تا به بررسی مشکلات پیچیده و مبهم امروز کشور بپردازند. هرچند جزئیات بیشتری از این همایش و سخنان رئیس‌جمهور پیشین منتشر نشده و پیگیری‌های خبرگزاری خبرآنلاین از چهره‌های نزدیک به او به نتیجه‌ای نرسیده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که احمدی‌نژاد در تلاش است با ساماندهی یاران و طرفدارانش در شهر‌های مختلف، انتخابات شورای شهر و میان‌دوره‌ای مجلس را از آن خود کند. به‌ویژه که به دستور ستاد انتخابات کشور، مرحله ثبت‌نام کاندیدا‌ها آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تنها شش ماه باقی مانده است.

این تنها بار نیست که احمدی‌نژاد با صحنه‌گردانی تلاش می‌کند یاران خود را وارد عرصه انتخابات کند. برای نمونه، حمید بقایی، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد در سال ۹۶، با انتشار شماره تماسی با پیش‌شماره «*****۰۹۱۹۲۵» از نامزد‌های انتخاباتی خواست تا به لیست مستقل این جریان بپیوندند. مهدی خورشیدی، داماد احمدی‌نژاد، ایراندخت فیاض، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و پروین احمدی‌نژاد از جمله یاران او بودند که در تهران شکست خوردند؛ شکستی که نشان از عدم مقبولیت این چهره‌ها نزد مردم داشت.

اکنون در آستانه انتخابات شورای شهر ششم، حتی اگر احمدی‌نژاد بتواند از طریق چهره‌های نوظهور و جدید از فیلتر هیأت نظارت عبور کند، احتمالاً قادر نخواهد بود آرای مردم را پشت سر نیرو‌های خود جمع‌آوری کند. به بیان دیگر، با توجه به شکست‌های گذشته یاران نزدیک احمدی‌نژاد، موفقیت در انتخابات پیش رو چالشی بزرگ محسوب می‌شود. حتی اگر یاران او بتوانند از فیلتر‌های نظارتی عبور کنند، جلب آرای گسترده مردم که ممکن است دیگر تمایلی به حمایت از جریان او نداشته باشند، سخت خواهد بود. بی‌میلی که تا حد زیادی ناشی از عملکرد رئیس دولت بهار و همچنین تحریم‌های گسترده اقتصادی است که در آن دوران آغاز شده‌اند و هنوز تاثیر خود را دارند. از سوی دیگر، شکستن سکوت احمدی‌نژاد و نوع فعالیت‌های جدید او ممکن است تلاشی برای حفظ جایگاهش باشد، موضوعی که کاملاً با تحلیل برخی از سیاسیون مبنی بر قهر و تقابل رئیس‌جمهور پیشین در تضاد است.

با این حال، واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی، از جمله عدم اقبال گسترده مردم به جریان او و شکست‌های پی‌درپی یاران نزدیکش، نشان می‌دهد که مسیر بازگشت به قدرت برای احمدی‌نژاد بسیار دشوار و پرسنگلاخ خواهد بود. در نهایت، موفقیت یا ناکامی او در این مسیر، بیش از هر چیز به میزان توانایی‌اش در جلب اعتماد مجدد مردم و مواجهه با ساختار‌های قدرتمند سیاسی بستگی دارد؛ چالشی که آینده سیاسی ایران را در انتخابات پیش رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.