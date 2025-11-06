به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ماریا کورینا ماچادو» سرکرده مخالفان ونزوئلا که کارشناسان از او بهعنوان مهره سیا و موساد یاد میکنند، با حمایت از حملات غیرقانونی آمریکا به قایقهایی در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: «استراتژی رئیسجمهور ترامپ در قبال این شبکه جنایتکار مواد مخدر و تروریستی، درست است. نیکولاس مادورو یک رهبر مشروع نیست، بلکه رئیس سازمانی است که علیه مردم ونزوئلا و دموکراسیهای منطقه اعلام جنگ کرده است.»
وی با طرح این ادعا که ایران، ونزوئلا را به «دنبالهرو» خود تبدیل کرده است، عنوان کرد که ایران در قلب این کشور به فعالیت پرداخته و فناوریهای پهپادی را در اختیار ونزوئلا قرار داده است.
ماچادو در ادعایی عجیب گفت که ایران از طریق سیستم مالی ونزوئلا، برای تامین منابع گروههایی همچون حزبالله، به پولشویی میپردازد.
وی در ادامه مدعی شد که ایران، روسیه و چین هماکنون از لحاظ نظامی، فناوری و اطلاعاتی در ونزوئلا فعالیت دارند.
او پیش از این از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود؛ اقدامی که با انتقاد «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران همراه شد.
این چهره نزدیک به آمریکا گفت: «گذار به دموکراسی باعث از بین رفتن این نفوذ خواهد شد و ونزوئلا را به یک متحد امنیتی قدرتمند برای ایالات متحده تبدیل میکند.»
ماچادو با وجود اینکه جایزه به اصطلاح «صلح نوبل» را دریافت کرده، خواستار حمله آمریکا به ونزوئلا شده است.
وی در انتها عنوان کرد که با ایجاد تحولات در ونزوئلا، «در به روی سرمایهگذاری خارجی» باز شده و «امنیت سرمایهگذاریهای خارجی» تضمین خواهد شد.
پیش از این «جفری ساکس» استاد برجسته دانشگاه گفته بود سابقه تاریخی نشان میدهد دخالت آمریکا در کشورهای دیگر چیزی جز هرجومرج و ویرانی به همراه نداشته است.