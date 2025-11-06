الله کرم: جنگ نخواهد شد

حسین الله کرم گفت: جنگ نخواهد شد زیرا به بازدارندگی دست یافته‌ایم و دشمن می‌داند که در جنگ منافع ملی آن‌ها بیشتر آسیب خواهند دید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: خدمات کادر درمان در ایام کرونا یادآور تلاش‌های آن‌ها در ایام دفاع مقدس بود و در جنگ 12 روزه نیز این خدمات تداوم پیدا کرد و کادر درمان خوش درخشیدند.

وی افزود: یکی از دوره‌های تلخ تاریخی کشور جنگ 12 روزه بود که در آن دشمن اقدام به ترور 50 دانشمند و سردار نظامی کشور کرد اما علیرغم واقعه تلخ از دست دادن فرماندهان و دانشمندان و حدود هزار نفر از مردم، با سربلندی این ایام را پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه راهبرد ما در جنگ، دفاعی است و استراتژی ما تهاجمی نیست، افزود: برآورد اسرائیل برای حمله این بود که به دلیل تورم، مردم نه تنها مقاومت نمی‌کنند بلکه علیه دولت خود فعالیت می‌کنند‌ اما مردم در مقابل دشمنان ایستادند و اتحاد و انسجام ملی شکل گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تصور دشمن این بود که ملت ما طی 72 ساعت پی از جنگ گریزان می‌شوند اما نیروهای نظامی جامعه ما با موشک‌های هایپرسونیک و حمله به 40 مرکز حساس، ثابت کردند دست برتری در مقابل رژیم صهیونیستی داریم.

الله کرم گفت: ما سه دیدگاه در کشور داریم، دیدگاه اول، افراد عملگرا هستند، این دسته از عملگراها، می‌گویند وقتی آمریکا پیشنهاد آتش‌بس داد و ایران هم باید می‌پذیرفت، دسته دوم اصلاح طلب افراطی هستند و دسته سوم نیروهای انقلاب هستند که می‌گویند جنگ تمام شده زیرا ایستادگی ملت و موشک‌های ما موازنه قدرت را در جهان برهم زد.

وی بیان کرد: جنگی علیه کشور ما نخواهد شد البته احتمال وقوع جنگ همواره به طور کلی وجود دارد اما به دلیل فرار نکردن متخصصین، ماندگاری ملت و قدرت موشکی می‌گوییم جنگ نخواهد شد زیرا به بازدارندگی و به قدرت بالستیک دست یافته‌ایم و می‌توانیم اهداف بزرگ‌تری را مورد توجه قرار دهیم.

الله کرم تاکید کرد: ستادهای مدیریت بحران از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام جنگ افتخار آفریدند و اگر هم جنگ شود منافع ملی دشمن بیشتر متضرر خواهد شد و آن‌ها جنگ را زودتر تمام خواهند کرد.