میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

الله کرم: جنگ نخواهد شد

حسین الله کرم گفت: جنگ نخواهد شد زیرا به بازدارندگی دست یافته‌ایم و دشمن می‌داند که در جنگ منافع ملی آن‌ها بیشتر آسیب خواهند دید.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۳۸
| |
378 بازدید
الله کرم: جنگ نخواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: خدمات کادر درمان در ایام کرونا یادآور تلاش‌های آن‌ها در ایام دفاع مقدس بود و در جنگ 12 روزه نیز این خدمات تداوم پیدا کرد و کادر درمان خوش درخشیدند.

وی افزود: یکی از دوره‌های تلخ تاریخی کشور جنگ 12 روزه بود که در آن دشمن اقدام به ترور 50 دانشمند و سردار نظامی کشور کرد اما علیرغم واقعه تلخ از دست دادن فرماندهان و دانشمندان و حدود هزار نفر از مردم، با سربلندی این ایام را پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه راهبرد ما در جنگ، دفاعی است و استراتژی ما تهاجمی نیست، افزود: برآورد اسرائیل برای حمله این بود که به دلیل تورم، مردم نه تنها مقاومت نمی‌کنند بلکه علیه دولت خود فعالیت می‌کنند‌ اما مردم در مقابل دشمنان ایستادند و اتحاد و انسجام ملی شکل گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تصور دشمن این بود که ملت ما طی 72 ساعت پی از جنگ گریزان می‌شوند اما نیروهای نظامی جامعه ما با موشک‌های هایپرسونیک و حمله به 40 مرکز حساس، ثابت کردند دست برتری در مقابل رژیم صهیونیستی داریم.

الله کرم گفت: ما سه دیدگاه در کشور داریم، دیدگاه اول، افراد عملگرا هستند، این دسته از عملگراها، می‌گویند وقتی آمریکا پیشنهاد آتش‌بس داد و ایران هم باید می‌پذیرفت، دسته دوم اصلاح طلب افراطی هستند و دسته سوم نیروهای انقلاب هستند که می‌گویند جنگ تمام شده زیرا ایستادگی ملت و موشک‌های ما موازنه قدرت را در جهان برهم زد.

وی بیان کرد: جنگی علیه کشور ما نخواهد شد البته احتمال وقوع جنگ همواره به طور کلی وجود دارد اما به دلیل فرار نکردن متخصصین، ماندگاری ملت و قدرت موشکی می‌گوییم جنگ نخواهد شد زیرا به بازدارندگی و به قدرت بالستیک دست یافته‌ایم و می‌توانیم اهداف بزرگ‌تری را مورد توجه قرار دهیم.

الله کرم تاکید کرد: ستادهای مدیریت بحران از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام جنگ افتخار آفریدند و اگر هم جنگ شود منافع ملی دشمن بیشتر متضرر خواهد شد و آن‌ها جنگ را زودتر تمام خواهند کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
الله کرم جنگ دشمن ایران نیروهای مسلخ بازدارندگی اسرائیل آمریکا
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موشک‌های ایران به افسانه گنبدآهنین پایان داد
آکسیوس: اسرائیل آماده حمله به ایران است
نشنال اینترست: وقت پایان حمایت از اسرائیل است
کمک ۸.۷ میلیارد دلاری آمریکا به رژیم صهیونیستی
هشدار ویتکاف درباره پاسخ مرگبار ایران به حمله اسرائیل
روایت ژنرال عرب از حمله پیشگیرانه ایران / تصاویر ماهواره‌ای تازه از دقت برخورد موشک‌های ایران به اسرائیل / گزارش شبکه ترکیه از آماده سازی نظامی در جزایر سه‌گانه / تصاویر حمله اسرائیل و کشتار سربازان ارتش ترکیه
فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر به شهادت رسید
صدور هشدار دلتا در پایگاه‌های آمریکا
عراقچی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تسلیم محض می‌خواست
اظهارات تازه گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
سردار فدوی: جوانان امروز از نسل دفاع مقدس آگاه‌ترند
ایران هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد
مردم نگران جنگ نباشند، ما قدرت پاسخ پشیمان‌کننده داریم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cDK
tabnak.ir/005cDK