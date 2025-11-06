الله کرم: جنگ نخواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: خدمات کادر درمان در ایام کرونا یادآور تلاشهای آنها در ایام دفاع مقدس بود و در جنگ 12 روزه نیز این خدمات تداوم پیدا کرد و کادر درمان خوش درخشیدند.
وی افزود: یکی از دورههای تلخ تاریخی کشور جنگ 12 روزه بود که در آن دشمن اقدام به ترور 50 دانشمند و سردار نظامی کشور کرد اما علیرغم واقعه تلخ از دست دادن فرماندهان و دانشمندان و حدود هزار نفر از مردم، با سربلندی این ایام را پشت سر گذاشتیم.
وی با بیان اینکه راهبرد ما در جنگ، دفاعی است و استراتژی ما تهاجمی نیست، افزود: برآورد اسرائیل برای حمله این بود که به دلیل تورم، مردم نه تنها مقاومت نمیکنند بلکه علیه دولت خود فعالیت میکنند اما مردم در مقابل دشمنان ایستادند و اتحاد و انسجام ملی شکل گرفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تصور دشمن این بود که ملت ما طی 72 ساعت پی از جنگ گریزان میشوند اما نیروهای نظامی جامعه ما با موشکهای هایپرسونیک و حمله به 40 مرکز حساس، ثابت کردند دست برتری در مقابل رژیم صهیونیستی داریم.
الله کرم گفت: ما سه دیدگاه در کشور داریم، دیدگاه اول، افراد عملگرا هستند، این دسته از عملگراها، میگویند وقتی آمریکا پیشنهاد آتشبس داد و ایران هم باید میپذیرفت، دسته دوم اصلاح طلب افراطی هستند و دسته سوم نیروهای انقلاب هستند که میگویند جنگ تمام شده زیرا ایستادگی ملت و موشکهای ما موازنه قدرت را در جهان برهم زد.
وی بیان کرد: جنگی علیه کشور ما نخواهد شد البته احتمال وقوع جنگ همواره به طور کلی وجود دارد اما به دلیل فرار نکردن متخصصین، ماندگاری ملت و قدرت موشکی میگوییم جنگ نخواهد شد زیرا به بازدارندگی و به قدرت بالستیک دست یافتهایم و میتوانیم اهداف بزرگتری را مورد توجه قرار دهیم.
الله کرم تاکید کرد: ستادهای مدیریت بحران از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام جنگ افتخار آفریدند و اگر هم جنگ شود منافع ملی دشمن بیشتر متضرر خواهد شد و آنها جنگ را زودتر تمام خواهند کرد.