میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کار صعود استقلال به اما و اگر کشید

امروز استقلال از ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه به مصاف الوحدات اردن رفت، آبی‌ها این فرصت را داشتند که با پیروزی در این دیدار شانس صعود خود را بهبود ببخشند اما این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید تا کار صعود استقلالی‌ها به اما و اگر بکشد.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۳۵
| |
687 بازدید

کار صعود استقلال به اما و اگر کشید

به گزارش تابناک، شاگردان ساپینتو بازهم اسیر اشتباهات فردی شدند و نتوانستند نماینده اردن را شکست دهند تا شرایط گروه A پیچیده شود.

ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، سعید سحرخیزان، دیدیه اندونگ

ترکیب الوحدات:
عبدالله الفاخوری، مصطفی معوض، دانیال عفانة، عرفات الحاج، وجدی نبهان، شوقی القزعة، محمود شوکت، عامر جاموس، عمر حسنین، مهند سمرین و جونیور اجای

در دقایق ابتدایی دیدار دوتیم بازی رو آروم آغاز کردند و بیشتر توپ در میانه میدان بود اما در دقیقه ۱۹ و در میان اشتباه خط دفاع استقلال دروازه استقلال باز شد.

چند دقیقه بعد روی اشتباه وحشتناک سامان فلاح مهاجم الوحدات این فرصت را داشت دروازه استقلال را باز کند اما ضربه این بازیکن بی دقت بود.

سرانجام با حملات زیاد استقلال در دقیقه ۳۷ مهران احمدی روی پاس استادانه آسانی بازی را به تساوی کشاند و نیمه اول با همین نتیجه به اتمام رسید.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۲ بازی آبی‌ها فرصت داشتند دروازه الوحدات را باز کنند اما ضربه آسانی را ابتدا دروازه‌بان مهار کرد و سپس ضربه سحرخیزان به تیرک دروازه برخورد کرد، در دقیقه ۶۰ بازی بازهم روی اشتباه فلاح بازیکنان الوحدات فرصت بازکردن دروازه استقلال را داشتند اما آشورماتوف توپ را از روی خط دروازه برگرداند.

در ادامه دوتیم به دنبال زدن گل برتری بودند اما تلاش‌های آنها بی ثمر بود و بازی با همان نتیجه به اتمام رسید.

شاگردان ساپینتو با کسب ۴ امتیاز از ۴بازی در رتبه سوم جدول قرار دارند تا صعود آنها از گروه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ قهرمانان آسیا ۲ استقلال الوحدات اردن
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جریمه سنگین برای ایرانی‌ها در آسیا
چگونه استقلال یک شبه از تیم به باشگاه تبدیل شد/ اخطار فروپاشی در پی تصمیمات سلیقه‌ای
سپاهان مقابل تیم ده نفره از شکست گریخت!
بازگشت بهزاد غلامپور به استقلال
پوستر استقلال برای نبرد آسیایی با الوحدات اردن
اهتزاز پرچم استقلال توسط بازیکن یک تیم دیگر!
ابهامات عجیب محکومیت ۳۰۰ هزار یورویی استقلال
تیم استقلال به خاطر هوادارانش جریمه شد!
پخش مستقیم بازی استقلال به خاطر یاسر آسانی
استقلال برابر الوحدات با چهار غایب بزرگ
ساپینتو: استقلال این بار تاریخ را تغییر می‌دهد
وریا غفوری همراه استقلال در سفر به اردن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cDH
tabnak.ir/005cDH