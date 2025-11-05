امروز استقلال از ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه به مصاف الوحدات اردن رفت، آبی‌ها این فرصت را داشتند که با پیروزی در این دیدار شانس صعود خود را بهبود ببخشند اما این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید تا کار صعود استقلالی‌ها به اما و اگر بکشد.

کار صعود استقلال به اما و اگر کشید

به گزارش تابناک، شاگردان ساپینتو بازهم اسیر اشتباهات فردی شدند و نتوانستند نماینده اردن را شکست دهند تا شرایط گروه A پیچیده شود.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، سعید سحرخیزان، دیدیه اندونگ

ترکیب الوحدات:

عبدالله الفاخوری، مصطفی معوض، دانیال عفانة، عرفات الحاج، وجدی نبهان، شوقی القزعة، محمود شوکت، عامر جاموس، عمر حسنین، مهند سمرین و جونیور اجای

در دقایق ابتدایی دیدار دوتیم بازی رو آروم آغاز کردند و بیشتر توپ در میانه میدان بود اما در دقیقه ۱۹ و در میان اشتباه خط دفاع استقلال دروازه استقلال باز شد.

چند دقیقه بعد روی اشتباه وحشتناک سامان فلاح مهاجم الوحدات این فرصت را داشت دروازه استقلال را باز کند اما ضربه این بازیکن بی دقت بود.

سرانجام با حملات زیاد استقلال در دقیقه ۳۷ مهران احمدی روی پاس استادانه آسانی بازی را به تساوی کشاند و نیمه اول با همین نتیجه به اتمام رسید.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۲ بازی آبی‌ها فرصت داشتند دروازه الوحدات را باز کنند اما ضربه آسانی را ابتدا دروازه‌بان مهار کرد و سپس ضربه سحرخیزان به تیرک دروازه برخورد کرد، در دقیقه ۶۰ بازی بازهم روی اشتباه فلاح بازیکنان الوحدات فرصت بازکردن دروازه استقلال را داشتند اما آشورماتوف توپ را از روی خط دروازه برگرداند.

در ادامه دوتیم به دنبال زدن گل برتری بودند اما تلاش‌های آنها بی ثمر بود و بازی با همان نتیجه به اتمام رسید.

شاگردان ساپینتو با کسب ۴ امتیاز از ۴بازی در رتبه سوم جدول قرار دارند تا صعود آنها از گروه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.