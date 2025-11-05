میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تسلیم محض می‌خواست

وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ دوازده‌روزه اخیر گفت: دشمن در ابتدای درگیری‌ها پیام مذاکره همراه با «تسلیم بدون قید و شرط» ارسال می‌کرد، اما با مقاومت جمهوری اسلامی و برتری توان دفاعی و موشکی کشور، در روز دوازدهم مجبور به پذیرش «آتش‌بس بدون قید و شرط» شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۲۳
| |
332 بازدید
عراقچی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تسلیم محض می‌خواست

به گزارش تابناک، عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان‌ در شورای اداری استان همدان  اظهار کرد: دشمن در جنگ دوازده‌روزه اخیر به تمام اهداف خود نرسید و شکست خورد. در روزهای ابتدایی جنگ، پیام مذاکره و درخواست برای تسلیم بدون قید و شرط ارسال می‌شد، اما جمهوری اسلامی ایران تنها شرط خود را «توقف تجاوز و تهاجم» اعلام کرد و مذاکره را پس از آن امکان‌پذیر دانست.

عراقچی تصریح کرد: هدف آغاز جنگ، مجبور کردن جمهوری اسلامی به تسلیم بود، اما با درایت رهبر انقلاب، ورود جدی دولت در شرایط بحران و واکنش همه‌جانبه و قدرتمند نیروهای موشکی، این هدف محقق نشد. 

وی تأکید کرد: در این جنگ، آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار جمهوری اسلامی بود و هیچ لایه‌ پدافندی نتوانست موشک‌های ما را متوقف کند. توان موشکی ما یک توانمندی ملی و حاصل خودکفایی بود.

وزیر امور خارجه بیان کرد: رویکرد جمهوری اسلامی اتکا به تجهیزات نظامی بومی بود و نتیجه آن این شد که کسانی که در ابتدا خواستار تسلیم بی‌قیدوشرط بودند، در روز دوازدهم به آتش‌بس بی‌قیدوشرط تن دادند. 

عراقچی با بیان اینکه روابط بین‌الملل بر پایه قدرت عمل می‌کند، گفت: ما باید قوی باشیم و نیروهای مسلح در این زمینه سنگ‌ تمام گذاشتند و توان موشکی ما امروز بسیار قوی‌تر از جنگ دوازده‌روزه است.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تشویش و التهاب در جامعه، یادآور شد: بر اساس اخبار واصله، دشمن به دنبال ایجاد دوگانگی و التهاب است، اما دغدغه اول رئیس‌جمهور، وفاق و انسجام ملی است.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش، استان همدان را استانی با ظرفیت‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: همدان باید جهانی فکر کند و جهانی کار کند. لازمه این مسیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله دانشگاه‌هایی با توان پذیرش استاد و دانشجوی خارجی و همچنین تبدیل استان به مقصد گردشگری بین‌المللی است.

عراقچی با اشاره به برندهای جهانی استان، گفت: گردوی تویسرکان، مبل منبت ملایر، انگور ملایر و سفال لالجین برندهای بین‌المللی‌اند. باید شرکت‌های صادرات‌محور افزایش یابند و رویدادهای بین‌المللی در استان برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی، تصریح کرد: وزارت امور خارجه به این موضوع اهتمام دارد و افتتاح دفتر وزارت خارجه در همدان در همین راستا انجام شده است و به دنبال تشکیل دفتر وزارت امور خارجه در تمام استان‌ها هستیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا اسرائیل جنگ جنگ ۱۲ روزه نتانیاهو ترامپ ایران برنامه هسته ای غنی سازی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: مذاکره با قُلدری متفاوت است
ایران هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد
واکنش عراقچی به تهدیدات مقامات آمریکایی
توضیح عراقچی درباره اورانیوم غنی‌شده ایران
عراقچی: ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید
ترامپ در توهم تسلیم ایران، پیام صادر کرد
هشدار قاطع عراقچی درباره فشار حداکثری
عراقچی: در جنگ فضای اسرائیل در اختیار موشک‌های ایران بود
ادعای جدید نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cD5
tabnak.ir/005cD5