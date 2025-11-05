به گزارش تابناک، عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در شورای اداری استان همدان اظهار کرد: دشمن در جنگ دوازدهروزه اخیر به تمام اهداف خود نرسید و شکست خورد. در روزهای ابتدایی جنگ، پیام مذاکره و درخواست برای تسلیم بدون قید و شرط ارسال میشد، اما جمهوری اسلامی ایران تنها شرط خود را «توقف تجاوز و تهاجم» اعلام کرد و مذاکره را پس از آن امکانپذیر دانست.
عراقچی تصریح کرد: هدف آغاز جنگ، مجبور کردن جمهوری اسلامی به تسلیم بود، اما با درایت رهبر انقلاب، ورود جدی دولت در شرایط بحران و واکنش همهجانبه و قدرتمند نیروهای موشکی، این هدف محقق نشد.
وی تأکید کرد: در این جنگ، آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار جمهوری اسلامی بود و هیچ لایه پدافندی نتوانست موشکهای ما را متوقف کند. توان موشکی ما یک توانمندی ملی و حاصل خودکفایی بود.
وزیر امور خارجه بیان کرد: رویکرد جمهوری اسلامی اتکا به تجهیزات نظامی بومی بود و نتیجه آن این شد که کسانی که در ابتدا خواستار تسلیم بیقیدوشرط بودند، در روز دوازدهم به آتشبس بیقیدوشرط تن دادند.
عراقچی با بیان اینکه روابط بینالملل بر پایه قدرت عمل میکند، گفت: ما باید قوی باشیم و نیروهای مسلح در این زمینه سنگ تمام گذاشتند و توان موشکی ما امروز بسیار قویتر از جنگ دوازدهروزه است.
وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تشویش و التهاب در جامعه، یادآور شد: بر اساس اخبار واصله، دشمن به دنبال ایجاد دوگانگی و التهاب است، اما دغدغه اول رئیسجمهور، وفاق و انسجام ملی است.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش، استان همدان را استانی با ظرفیتهای بینالمللی دانست و تصریح کرد: همدان باید جهانی فکر کند و جهانی کار کند. لازمه این مسیر، ایجاد زیرساختهای لازم از جمله دانشگاههایی با توان پذیرش استاد و دانشجوی خارجی و همچنین تبدیل استان به مقصد گردشگری بینالمللی است.
عراقچی با اشاره به برندهای جهانی استان، گفت: گردوی تویسرکان، مبل منبت ملایر، انگور ملایر و سفال لالجین برندهای بینالمللیاند. باید شرکتهای صادراتمحور افزایش یابند و رویدادهای بینالمللی در استان برگزار شود.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی، تصریح کرد: وزارت امور خارجه به این موضوع اهتمام دارد و افتتاح دفتر وزارت خارجه در همدان در همین راستا انجام شده است و به دنبال تشکیل دفتر وزارت امور خارجه در تمام استانها هستیم.