ممدانی جنگ با ترامپ را آغاز کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «زُهران ممدانی» عصر چهارشنبه در سخنرانی خود با اشاره به عدم تماس کاخ سفید با وی برای تبریک پیروزی‌اش گفت: «ساکنان نیویورک با استبداد دولت ترامپ مواجه هستند».

ترامپ طی روزهای اخیر تمام تلاش خود را به کار بست تا مردم نیویورک را از رأی دادن به ممدانی منصرف کند. وی با «کمونیست» توصیف کردن ممدانی هشدار داده بود در صورتی که وی شهردار نیویورک شود، بودجه‌های فدرال این شهر را قطع خواهد کرد.

ممدانی به ترامپ هشدار داد در صورتی که دولت وی بخواهد به تعقیب ساکنان نیویورک بپردازد، به مقابله خواهد پرداخت این در حالی است که ترامپ پیشتر گفته بود در صورتی که ممدانی مانع از بازداشت مهاجران در نیویورک شود، وی را بازداشت خواهد کرد.