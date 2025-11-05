میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا به‌دنبال لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جولانی

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل خواهد خواست که تحریم‌ها علیه سرکرده شورشیان سوری را پیش از سفر وی به آمریکا لغو کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۱۱
| |
256 بازدید
آمریکا به‌دنبال لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه جولانی

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است که تحریم‌ها علیه محمد الجولانی را که قرار است روز دوشنبه با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کند، لغو کند.

بنا بر این گزارش، پیش‌نویس این قطعنامه همچنین تحریم‌ها علیه انس خطاب، وزیر کشور دولت شورشیان سوری، را لغو می‌کند. هنوز مشخص نیست که این قطعنامه چه زمانی به رأی گذاشته خواهد شد. برای تصویب یک قطعنامه، حداقل به ۹ رأی موافق و عدم وتو از سوی اعضای دائم شورا (روسیه، چین، ایالات متحده، فرانسه و انگلیس) نیاز است.

واشنگتن ماه‌هاست که شورای امنیت را برای کاهش تحریم‌های سوریه تحت فشار قرار داده است.

هیئت تحریر شام که پیش‌تر به عنوان جبهه النصره شناخته می‌شد، تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود. این گروه از مه ۲۰۱۴ در فهرست تحریم‌های القاعده و داعش در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.

با این حال، ترامپ پس از به قدرت رسیدن آن‌ها در سوریه، در ماه مه تغییر عمده‌ای در سیاست ایالات متحده اعلام کرد و گفت که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را لغو خواهد کرد.

کمیته تحریم‌های شورای امنیت نیز در طول امسال بارها معافیت‌های تحریمی برای سفرهای جولانی صادر کرده است، بنابراین حتی اگر قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده پیش از دوشنبه تصویب نشود، وی احتمالاً همچنان قادر به سفر به کاخ سفید خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا سوریه الجولانی تحریر الشام رفع تحریم سازمان ملل
