پیام ولیعهد عربستان به محمود عباس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پاسخی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دریافت کرد که در آن بر موضع ثابت و حمایتی عربستان از مردم فلسطین و حقوق مشروع آنها تأکید شد.
بن سلمان در نامه خود، همبستگی کامل عربستان را با مردم فلسطین در سایه رنجهایشان به دلیل تشدید مداوم اوضاع و فشارهای اقتصادی ابراز کرد.
او بر موضع ثابت عربستان در قبال آرمان فلسطین و حمایت مداوم از مردم فلسطین در راستای دستیابی به حقوق مشروعشان برای تأسیس کشور مستقل خود در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی، بر اساس قطعنامههای بینالمللی و ابتکار صلح عربی تأکید کرد.
او همچنین تصریح کرد که عربستان به حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه خواهد داد و آن را قادر خواهد ساخت تا به مسئولیتهای خود عمل کند و تلاشهای خود را برای بسیج حمایت بینالمللی جهت متوقف ساختن تجاوز مداوم اسرائیل علیه مردم فلسطین، تضمین تحویل کمکهای بشردوستانه فوری به نوار غزه، لغو محاصره مالی و آزادسازی درآمدهای مالیاتی توقیف شده فلسطین به کار خواهد بست.
ولیعهد عربستان خاطرنشان کرد که این کشور با هماهنگی شرکای بینالمللی خود، برای تضمین موفقیت آمیز بودن تلاشهای سیاسی با هدف حل مسالمتآمیز مسئله فلسطین تلاش میکند.
وی نقش رهبری عربستان در کنفرانس بینالمللی سطح بالای راهحل دو دولتی را یادآور شد که به ریاست مشترک عربستان و فرانسه برگزار شد و شاهد افزایش تعداد کشورهایی بود که قصد خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کردند که این گامی «تاریخی» بوده و نشان دهنده حمایت فزاینده بینالمللی از حقوق مردم فلسطین است.
ولیعهد عربستان پیام خود را با ابراز امیدواری برای آنکه این تلاشها به اجرای راهحل دو دولتی و در نتیجه دستیابی به امنیت و ثبات برای فلسطین و منطقه کمک کند، به پایان رساند.