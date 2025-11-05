رئیس‌جمهور ایالات متحده در اظهاراتی تازه با انتقاد شدید از دموکرات‌ها، آنان را مسئول طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا دانست و خواستار اقدام فوری برای پایان آن شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده حزب دموکرات را مسبب طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ دانست و گفت :«باید این تعطیلی را متوقف کنیم، زیرا اقتصاد ما فوق‌العاده است و باید کارخانه‌ها و شرکت‌ها دوباره باز شوند.»

ترامپ تأکید کرد که تعطیلی دولت تأثیری منفی بر جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر داشته است و گفت: «آنچه دیشب رخ داد، پیروزی کامل دموکرات‌ها بود و فکر نمی‌کنم برای جمهوری‌خواهان خوب بوده باشد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین دموکرات‌ها را به «رفتار انتحاری» متهم کرد و گفت آنان «در حال نابود کردن کشور هستند.» او با بیان اینکه تعطیلی دولت در بدین شکل در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده، گفت «باید این تعطیلی را پایان دهیم، کشور را بازگشایی کنیم و قوانین مربوط به فهرست‌های رأی‌دهندگان را تصویب کنیم.»

ترامپ در ادامه به نظام رأی‌گیری در آمریکا تاخت و گفت: «رأی‌گیری پستی سریع باعث فساد می‌شود و ما با آن مخالف هستیم..» وی با انتقاد از موضع دموکرات‌ها اظهار داشت: «رادیکال‌های دموکرات هیچ علاقه‌ای به بازگشایی دولت نشان نداده‌اند و فکر نمی‌کنم به این زودی اقدامی انجام دهند.»

او همچنین با هشدار نسبت به احتمال تاثیر تعطیلی دولت آمریکا بر بازار سهام این کشور، نظام انتخاباتی ایالات متحده را «معیوب و فاجعه‌بار» توصیف کرد و خواستار اصلاح آن شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: «دموکرات‌ها می‌خواهند به کسانی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند پول هنگفتی بدهند. ما باید این افراد را از کشور خارج کنیم، هیچ کشوری نمی‌تواند چنین چیزی را تحمل کند.»

وی افزود: «زمان آن رسیده که جمهوری‌خواهان کاری را که باید انجام دهند، به سرانجام برسانند و دیگر وقت‌کشی سیاسی نکنند. تاکتیک‌های تأخیری در مجلس سنا مشکل اصلی ماست و باید کشور را به حرکت درآوریم.»