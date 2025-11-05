قالیباف با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خودرو، پس از کش و قوس های فراوان مجلس با کاهش تعرفه های واردات خودرو موافقت کرد. پس از ایراد دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس به مصوبه دولت درباره کاهش تعرفه واردات خودرو ابهامات موجود در مورد این مصوبه رسماً برطرف شد و رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مصوبه کاهش تعرفه ها را امضا و به دولت ابلاغ کرد.

بنا به مصوبه ابلاغی تعرفه واردات خودرو رسما کاهش یافته است. بر اساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های ذی‌ ربط موظف‌ هستند از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۴ جزئیات مصوبه دولت را اجرا نمایند.



جنگ تعرفه‌ای؛ از دادن مصوبه تا ویرایش

دولت در خرداد ماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ ای برای اعمال تعرفه پلکانی واردات خودرو تصویب کرد که تعرفه های از ۲۰ درصد تا سقف مشخص متغیر بودند، هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ این مصوبه را مغایر بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه دانسته و خواستار اجرای تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصدی شد؛ بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعرفه را صریحاً ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.



دولت در نهایت مصوبه خود را ویرایش کرد تا رضایت مجلس به دست آورد و ظاهر قانون مصوبه را با با قانون بودجه هماهنگ کند. بنا به مصوب جدید دولت که ویرایش مصوبه ابلاغ شده در خرداد ماه ۱۴۰۴ بود پس از یک ماه در مرداد ۱۴۰۴ دولت قانون جدید تعرفه های واردات خودرو را تصویب کرد و به مجلس اراء داد؛ با توجه به مصوبه جدید میانگین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروها با حجم موتور و نوع قوای فنی مختلف به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ مصوبه ۲۸ مرداد دولت را مغایر با قانون برنامه و بودجه تشخیص نداده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌ هستند از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ جزئیات آن را اجرا نمایند.

جزئیات تعرفه های جدید: