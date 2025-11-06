میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

پرواز قیمت ها متوقف می شود؟ / شاهین و سورن مرزهای جدید را فتح کردند 

سایه سنگین نوسانات ارزی هفته‌های گذشته بر سر قیمت‌های خودرو همچنان سنگینی می‌کند؛ به طوری که بررسی قیمت ها از بازار خودرو پرده از یک « افزایش خاموش» پرده برمی‌دارند؛ افزایشی که نتیجه انتظارات تورمی و جهش‌های قبلی دلار است و اکنون با اعمال قیمت‌های جدید کارخانه‌ای جیب خریداران را نشانه رفته است.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۷۱
| |
993 بازدید
|
۲

پرواز قیمت ها متوقف می شود؟ / شاهین و سورن مرزهای جدید را فتح کردند 

با وجود روند کاهشی یا ثبات نسبی در طول هفته جاری، اما افزایش قیمت‌های اعلام‌شده توسط خودروسازان که ناشی از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تولید بود، اکنون در کف بازار خود را نشان داده است ؛ به طوری که این موج جدید، کوئیک را تا ۷۵ میلیون تومان و شاهین GL را تا ۲۷۰ میلیون تومان گران‌تر از اواخر مهرماه کرده است که  زنگ خطر را برای خریدارانی که منتظر ثبات بودند، به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودروهای داخلی در آبان‌ماه با پرش ناگهانی قیمت‌ها رقم خورد؛ به طوری که «ری‌را» به عنوان نماد این گرانی‌ها، تنها در یک ماه ۱۳۰ میلیون تومان گران شد و از مرز ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عبور کرد. از سوی دیگر، سمند سورن پلاس EF7 نیز با ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت، رسماً وارد کانال یک میلیاردی‌ها شد که این جهش‌ها، گرچه واکنشی به نوسانات نرخ ارز است، اما نگرانی‌ها در مورد بازگشت موج تورمی به بازار خودرو را دوچندان کرده است.

بررسی خبرنگار تابناک از قیمت خودروها نشان می دهد که ری را  ۲۵ مهرماه یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بود که اکنون به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است ۱۳۰ میلیون تومان به آن افزوده شده است. همچنین سمند سورن پلاس که در ۲۷ مهرماه ۹۷۰ میلیون تومان بود اکنون به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است و ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 

شاهین اتوماتیک G در سوم آبان ، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان بود که درحال حاضر به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون رسیده است و ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . همچنین شاهین GL ۶۰ میلیون که در اواخر مهر ماه بین ۹۳۰ تا ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان بود (بسته به مدل دقیق آن قیمت متفاوت است) درحال حاضر به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسیده است و افزایش ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیونی را دربرداشته است. 

کوئیک مدلS هم که تا اواخر مهرماه بین ۵۵۷ تا ۶۳۰ میلیون تومان بود درحال حاضر به ۶۵۲ تا ۶۵۰ مییلیون رسیده است که اختلاف ۲۰ تا ۷۵ میلیونی را حکایت می‌کند. 

قیمت خودرو امروز قیمت شاهین قیمت ری را قیمت سمند سورن شاهین اتوماتیک G قیمت کوئیک
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
5
پاسخ
یک‌کارمند باید با خرید ماشین خدا حافظی کند
سدمهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
3
پاسخ
خودروسازان خائن بازار رو طوری مدیریت میکنن ک در هر شرایطی قیمت افزیشی باشه.
الان با تعیین تعرفه های جدید واردات که تا 80 درصد کاهش داشته باز خودروسازها برنامه ای جدید پیاده میکنن که قیمت رو بالا ببرن

ولله این تولید نیست این کلاهبرداری هست. با ارزوی تعطیلی کامل این صنعت غیرملی
