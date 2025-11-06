پرواز قیمت ها متوقف می شود؟ / شاهین و سورن مرزهای جدید را فتح کردند 

با وجود روند کاهشی یا ثبات نسبی در طول هفته جاری، اما افزایش قیمت‌های اعلام‌شده توسط خودروسازان که ناشی از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تولید بود، اکنون در کف بازار خود را نشان داده است ؛ به طوری که این موج جدید، کوئیک را تا ۷۵ میلیون تومان و شاهین GL را تا ۲۷۰ میلیون تومان گران‌تر از اواخر مهرماه کرده است که زنگ خطر را برای خریدارانی که منتظر ثبات بودند، به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودروهای داخلی در آبان‌ماه با پرش ناگهانی قیمت‌ها رقم خورد؛ به طوری که «ری‌را» به عنوان نماد این گرانی‌ها، تنها در یک ماه ۱۳۰ میلیون تومان گران شد و از مرز ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عبور کرد. از سوی دیگر، سمند سورن پلاس EF7 نیز با ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت، رسماً وارد کانال یک میلیاردی‌ها شد که این جهش‌ها، گرچه واکنشی به نوسانات نرخ ارز است، اما نگرانی‌ها در مورد بازگشت موج تورمی به بازار خودرو را دوچندان کرده است.

بررسی خبرنگار تابناک از قیمت خودروها نشان می دهد که ری را ۲۵ مهرماه یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بود که اکنون به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است ۱۳۰ میلیون تومان به آن افزوده شده است. همچنین سمند سورن پلاس که در ۲۷ مهرماه ۹۷۰ میلیون تومان بود اکنون به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسیده است و ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

شاهین اتوماتیک G در سوم آبان ، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان بود که درحال حاضر به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون رسیده است و ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . همچنین شاهین GL ۶۰ میلیون که در اواخر مهر ماه بین ۹۳۰ تا ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان بود (بسته به مدل دقیق آن قیمت متفاوت است) درحال حاضر به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسیده است و افزایش ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیونی را دربرداشته است.

کوئیک مدلS هم که تا اواخر مهرماه بین ۵۵۷ تا ۶۳۰ میلیون تومان بود درحال حاضر به ۶۵۲ تا ۶۵۰ مییلیون رسیده است که اختلاف ۲۰ تا ۷۵ میلیونی را حکایت می‌کند.