سفر قالیباف به تسریع امضای توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان کمک خواهد کرد

«محمد مدثر تیپو» می‌گوید: سفر آقای قالیباف رییس مجلس جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی به تسریع امضای قرارداد تجارت آزاد بین ایران و پاکستان خواهد کرد.

«محمد مدثر تیپو» گفت: با توجه به اینکه آقای قالیباف در عرصه سیاسی ایران نیز جایگاه مهمی دارد، این سفر می‌تواند روند امضای توافقنامه تجارت آزاد و تصمیم گیری‌ها در خصوص برخی مسائل توسط رهبران دو کشور را تسریع کند.

«محمد مدثر تیپو» سفیر پاکستان در ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک تصریح کرد که سفر محمد باقر قالیباف رییس مجلس جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی به تسریع امضای قرارداد تجارت آزاد بین ایران و پاکستان خواهد کرد.

سفیر پاکستان با اشاره به اهمیت توافق تجارت آزاد بین دو کشوردر رساندن حجم تعاملات تجاری ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار گفت: حدود ۹۰ درصد از کار‌ها انجام شده و احتمالا در ۳ تا ۴ ماه آینده این توافق نامه امضا خواهد شد.

وی با اشاره به سفرامروز قالیباف به اسلام آباد گفت: آقای قالیباف در این سفر دیدار‌های مهمی با رهبران پاکستان خواهد داشت.

«محمد مدثر تیپو» تأکید کرد: با توجه به اینکه ایشان در عرصه سیاسی ایران نیز جایگاه مهمی دارد، این سفر می‌تواند روند امضای توافقنامه تجارت آزاد و تصمیم گیری‌ها در خصوص برخی مسائل توسط رهبران دو کشور را تسریع کند.

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران امروز چهارشنبه 14 آبان ماه وارد پاکستان شده است. فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل‌الله رنجبر، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می‌کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از سفر به پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: این سفر با دعوت رسمی ایاز صادق، رئیس مجلس نمایندگان پاکستان، به کشوری دوست و همسایه صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم مجلس شورای اسلامی، هماهنگی و توسعه روابط پارلمانی با کشورهای اسلامی و همسایه است. به همین دلیل، گروهی از نمایندگان مجلس شامل اعضای گروه دوستی ایران و پاکستان در این سفر همراهی ما خواهند کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه‌های این سفر شامل دیدار با رهبران دو مجلس پاکستان یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا خواهد بود. هرچند تعاملات پارلمانی بین ایران و پاکستان در گذشته نیز مستمر بوده، اما این نخستین سفر رسمی من به این کشور به شمار می‌رود.

گفتگو: پیمان یزدانی