پشت پرده تهدید عجیب ترامپ

برخی منابع رسانه‌ای ضمن بررسی پشت پرده تهدید ناگهانی ترامپ در مورد حمله به نیجریه، میزان احتمال انجام این حمله را بررسی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وبگاه تحلیلی العربی الجدید در گزارشی با اشاره به شوک تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه نیجریه نوشت که مانند هر موضوعی که ترامپ ناگهان خود را وارد آن می‌کند، سؤال‌هایی درباره انگیزه‌های آمریکا در خصوص اقدام نظامی احتمالی علیه نیجریه مطرح شده است.

این گزارش با اشاره به اینکه طرح حمله به نیجریه توسط اعضای کنگره و گروه‌های انجیلی نزدیک به ترامپ تغذیه شده، می‌افزاید که با وجود تلاش‌های آبوجا برای پاسخ به ادعا‌های ترامپ و حتی درخواست بولا تینوبو رئیس‌جمهور نیجریه برای ملاقات با همتای آمریکایی خود، ترامپ به تشدید تنش ادامه داده و حتی خواستار آماده‌سازی برای اقدام نظامی در نیجریه شد.

ترامپ و اولویت شتابزده نیجریه

یکی از مقامات نظامی آمریکایی، که خواست نامش فاش نشود، در واکنش به تهدید ناگهانی ترامپ علیه نیجریه به خبرگزاری رویترز گفت که برخی از اعضای ارتش آمریکا پیش‌بینی می‌کردند که ترامپ ممکن است پس از صحبت‌های سناتور آمریکایی تد کروز درباره مسیحیان در نیجریه در سپتامبر و اکتبر گذشته، اقدامی انجام دهد. کروز در آن زمان گفت که مقامات نیجریه اجازه نسل‌کشی مسیحیان را داده‌اند که شامل ده‌ها هزار قتل در ۱۵ سال گذشته بوده است.

ویکتوریا کوتس، مقام سابق دولت ترامپ که اکنون در بنیاد هریتیج کار می‌کند، به رویترز گفت که نیجریه به عنوان یک تولید کننده اصلی نفت، باید امنیت را برای اطمینان دادن به شرکت‌های نفتی فراهم کند که بتوانند با خیال راحت در آنجا فعالیت کنند.

با این وجود شبکه «سی‌ان‌ان» دوشنبه شب به نقل از دو منبع گزارش داد که ترامپ جمعه گذشته در راه فلوریدا بود که گزارشی از شبکه فاکس نیوز، شبکه مورد علاقه خود، درباره هدف قرار دادن مسیحیان در نیجریه را مشاهده کرد و بلافاصله خشمگین شد و اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع درخواست کرد. بنا بر اعلام سی‌ان‌ان، پس از پیام ترامپ در فضای مجازی که به اقدام نظامی در نیجریه اشاره کرده بود، اعضای فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا «آفریکام» به طور ناگهانی احضار شدند.

بولاما بوکارتی، مدافع حقوق بشر نیجریه‌ای و متخصص امنیت و توسعه، ضمن ابراز تردید در خصوص اظهارات ترامپ به سی‌ان‌ان گفت که اظهارات ترامپ بازتاب ساده‌سازی خطرناک بحران امنیتی پیچیده در نیجریه است. او افزود: ادعای وجود کشتار جمعی مسیحیان توسط افراط‌گرایان اسلامی، واقعیت را در صحنه تحریف می‌کند و خطر عمیق‌تر شدن اختلافات را در کشوری که از قبل تحت فشار‌های زیاد است، به همراه دارد.

تلاش ترامپ برای رهبری مسیحیت در جهان

الجزیره در این خصوص می‌نویسد که پس از ترور چارلی کرک، فعال راست‌گرای حامی کابینه ترامپ در هفته‌های اخیر، وی تلاش‌های خود را برای تبدیل شدن از یک رهبر پوپولیست در داخل آمریکا به رهبر جریان راست‌گرای مسیحی در کل جهان افزایش داده است.

وی به همین منظور در اولین سخنرانی خود در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به طور نمادین و غیررسمی، رهبری راست مسیحی غربی را بر عهده گرفت و در سخنرانی خود تمرکز ویژه‌ای بر آنچه ظلم و ستم علیه مسیحیت می‌خواند، ایجاد کرد و سازمان ملل را به دلیل «عدم ایفای نقش در حفاظت از آزادی عقیده»، به ویژه علیه مسیحیت در جهان، سرزنش کرد.

ترامپ از رهبران جهان خواست تا برای «حفاظت از مسیحیت» تلاش کنند. ترامپ همچنین سال گذشته بر اساس وعده مبارزه با آنچه که آن را «تعصب علیه مسیحیت» نامیده بود، ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری را برگزار کرد و امسال کمیته‌ای برای این منظور تشکیل داد و دستورات اجرایی با هدف حفاظت از آزادی مذهبی صادر کرد.

در عین حال، هادسون کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌و‌گو با الجزیره اقدامات ترامپ در این زمینه را نمایشی خواند و در عین حال گفت که بعید نمی‌داند که کاخ سفید حملات محدودی را برای اثبات دیدگاه و جدیت خود و جلب نظر افکار عمومی داخلی، انجام دهد.

اقدام ترامپ در تحریف واقعیت‌های نیجریه

سازمان «Armed Conflict Location & Event Data» به عنوان یک گروه ناظر بر بحران‌ها، در مورد آمار موجود درباره کشتار مسیحیان در نیجریه، با صدور گزارشی اعلام کرد که بین ژانویه ۲۰۲۰ و سپتامبر گذشته بیش از ۲۰۴۰۰ غیرنظامی در حملات در نیجریه کشته شده‌اند. از این قربانیان، ۳۱۷ مورد به حملاتی که مسیحیان را هدف قرار داده بودند، نسبت داده شده است، در حالی که ۴۱۷ مورد به حملاتی که مسلمانان را هدف قرار داده بودند، گزارش شده است.

نامدی اوباسی، تحلیلگر امنیتی و مشاور ارشد در مرکز تحقیقات گروه بین‌المللی بحران، به سی‌ان‌ان توضیح داد که گروه‌های افراطی علیه مسیحیان و مسلمانان در شمال شرق نیجریه هرج و مرج ایجاد کرده‌اند و جوامع با اکثریت مسلمان را در شمال غرب ترسانده‌اند. علاوه بر این، جوامع کشاورز با اکثریت مسیحی در بخش‌هایی از منطقه شمال مرکزی از خشونت مداوم گروه‌های مسلح رنج می‌برند.

وی تأکید کرد که با این حال، در بیشتر نقاط نیجریه، مسیحیان و مسلمانان در صلح با یکدیگر زندگی می‌کنند. گزارش‌ها در مورد آزار و اذیت گسترده و کشتار جمعی مسیحیان اشتباه فهمیده شده و چالش‌های روابط بین ادیان در کشور را بیش از حد بزرگنمایی می‌کند.

حتی «کن ایلوما آسوگوا» سخنگوی حزب کارگر مخالف دولت نیز به سی ان ان گفت که گرچه دولت نیجریه در رویکرد خود برای محافظت از شهروندانش بی‌تفاوت است، اما هیچ مدرکی برای حمایت از ادعا‌های ترامپ مبنی بر اینکه مسیحیان به طور خاص در معرض هدف نابودی قرار گرفته‌اند، وجود ندارد.

جمعیت نیجریه بیش از ۲۳۲ میلیون نفر است و حدود ۲۵۰ گروه قومی دارد که اکثریت مسلمانان در شمال آن و اکثریت مسیحیان در جنوب ساکن هستند. حامیان هر دو دین در نیجریه قربانی کشتار‌هایی شده‌اند که توسط گروه‌هایی مانند بوکو حرام و داعش شاخه غرب آفریقا انجام شده است. در مرکز نیجریه، چوپانان که عمدتاً مسلمان هستند و کشاورزان مسیحی اغلب به دلیل دسترسی به آب و چراگاه با یکدیگر درگیر می‌شوند. در شمال غربی نیز شبه‌نظامیان به طور معمول به روستا‌ها حمله می‌کنند و ساکنان را برای باج‌گیری می‌ربایند.