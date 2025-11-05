میلی صفحه خبر لوگو بالا
افزایش ۲۴ درصدی بلیت هواپیما غیرقانونی است

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی از تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ بدون هماهنگی با نهاد‌های ذی‌صلاح غیرقانونی است.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۶۴
| |
313 بازدید

افزایش ۲۴ درصدی بلیت هواپیما غیرقانونی است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ براساس این ابلاغیه، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی باید تنها بر اساس تغییرات واقعی هزینه‌ها و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعمال شود و پیش از اجرا، گزارش آن به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد.

در نامه سازمان حمایت تأکید شده است که نرخ‌ها باید فوراً به وضعیت قبلی بازگردد و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در متن نامه سازمان حمایت به انجمن شرکت‌های هواپیمایی آمده است: «حسب خبر منتشره در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیرامون افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما در پرواز‌های داخلی از تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به آگاهی می‌رساند:

به استناد تصمیمات تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مکاتبه‌ای به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ دبیر شورای مذکور تعیین تعرفه حمل بار و مسافر جاده‌ای، ریلی و هوایی در فهرست کالا و خدمات گروه دوم مصوبه مرتبط مشعر بر «نهاد‌های متولی یا تشکل‌های ذیربط حسب مورد می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با تغییرات عوامل مؤثر در بهای تمام شده (که به صورت رسمی توسط نهاد‌های ذی‌صلاح اعلام می‌گردند) و با رعایت ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری نسبت به تعدیل قیمت کالا و تعرفه خدمات مرتبط با خود اقدام کرده و گزارش تغییرات و برآورد تأثیرات بر مصرف کنندگان و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط را حداقل یک هفته قبل از ابلاغ به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه نمایند.

در صورتی که تغییرات قیمت متناسب با تغییرات عوامل مؤثر در بهای تمام شده نباشد دبیرخانه کارگروه می‌تواند ضمن طرح موضوع در کارگروه و عنداللزوم اخذ نظرات کارشناسی حسب مورد از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا سایر نهاد‌های مرتبط نظرات لازم الاتباع را برای اعمال در نرخ‌های تعیین شده اعلام نماید.» قرار گرفته، لذا لطفاً مقرر فرمائید ضمن اعلام برگشت نرخ‌ها به وضعیت قبلی، نسبت به انجام هماهنگی از طریق دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مستقر در معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد لازم به عمل خواهد آمد.»

گفتنی است انجمن شرکت‌های هواپیمایی در روز‌های گذشته از افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما بنا بر دلایلی، چون افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به ۱۰۵ هزار تومان، افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیما، اخذ ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سوخت و همچنین اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مسافران خبر داده بود.

