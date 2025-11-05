جزئیات مراسم تشییع پیکر صابر کاظمی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیکر صابر کاظمی ملی‌پوش گلستانی تیم ملی والیبال کشورمان فردا ساعت ۱۱ صبح در زادگاهش روستای قانقرمه شهرستان آق‌قلا، تشییع خواهد شد. قاسمعلی برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: پیکر این جوان ارزشمند و خوشنام گلستان در آرامستان روستا تدفین خواهد شد. گفتنی است، صبح امروز جلسه هماهنگی تشییع پیکر این والیبالیست محبوب کشورمان در فرمانداری آق‌قلا برگزار شد. همچنین صبح امروز خیمه عزای این جوان محبوب گلستان در خانه پدری برپا شد و بسیاری از مردم برای تسلیت به خانواده صابر کاظمی در این محل حاضر شدند.

ستارۀ جوان و چپ‌دست والیبال ایران سحرگاه امروز در ۲۶ سالگی درگذشت. وی ٢۵ مهرماه در قطر دچار عارضه مغزی شد و به ایران منتقل شد و روز‌های گذشته خبر مرگ معزی وی تایید و در نهایت بامداد امروز به دیار باقی شتافت. گفتنی است، کاظمی والیبال حرفه‌ای در باشگاه‌ها را از تیم شمس تهران در سال ۱۳۹۶ و در لیگ برتر مردان ایران آغاز کرد و در ادامه در زراعت بانک ترکیه، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، العربی قطر، الکویت و جاکارتا بهایانگکارا اندونزی بازی کرد. این بازیکن امسال نیز با الریان قطر قرارداد داشت. صابر در سال ۲۰۱۸ از سوی ایگور کولاکوویچ به تیم ملی والیبال ایران دعوت شد و نخستین بازی ملی این بازیکن در رده سنی بزرگسالان مقابل ایتالیا در لیگ ملت‌ها ثبت شد. وی سابقه بازی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز در پرونده افتخارات خود دارد. همچنین کاظمی در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۱ به عنوان یک پدیده والیبال از سوی فدراسیون جهانی معرفی شد.