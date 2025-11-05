میلی صفحه خبر لوگو بالا
تقویت پیوند میان نظام بانکی و بخش تولید کشور

توافق‌نامه‌های راهبردی میان بانک شهر و فولاد غدیر نی‌ریز به امضاء رسید

در نشست مشترک میان مدیرعامل بانک شهر و مدیران شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، مجموعه‌ای از توافقات مهم و راهبردی در حوزه‌های مالی، ارزی و ... به امضاء رسید.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۵۸
| |
218 بازدید
توافق‌نامه‌های راهبردی میان بانک شهر و فولاد غدیر نی‌ریز به امضاء رسید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این نشست که با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و دکتر محمدجواد احمدی مدیرعامل فولاد غدیر نی‌ریز برگزار شد؛ دوطرف بر تقویت پیوند میان نظام بانکی و بخش تولید کشور تاکید کردند.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به جایگاه ویژه صنایع مادر در توسعه اقتصادی کشور گفت: بانک شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده ارزی و اعتباری خود، آماده پشتیبانی همه‌جانبه از واحدهای تولیدی و صادرات‌محور نظیر فولاد غدیر نی‌ریز است.
دکتر احمدی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی، مأموریت اصلی بانک شهر در مسیر تحقق شعار رونق تولید ملی به شمار می‌رود.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به توانمندی های این بانک در خلق محصولات جدید بانکی، خاطرنشان ساخت: بانک شهر به عنوان بانک پیشرو در حمایت از تولیدات داخلی و فعالان اقتصادی آمادگی دارد از طریق ابزارها و محصولات نوین نسبت به تامین مالی طرح‌های اجرایی در بخش‌های مختلف صنعت فولاد اقدام کند.
دکتر محمدجواد احمدی مدیرعامل فولاد غدیر نی‌ریز نیز در این نشست با اشاره به حمایت های گسترده بانک شهر از بخش تولید کشور در سال های اخیر، افزود:حمایت شبکه بانکی، نقش مهمی در رفع چالش‌ها و تسهیل مسیر توسعه صنعت فولاد خواهد کرد.
این گزارش می افزاید؛ مدیران بانک شهر و فولاد غدیر نی‌ریز بر توسعه همکاری‌های مالی و اعتباری تأکید کردند و در این راستا، دوازده محور اصلی توافق به تصویب رسید. این توافق‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای تسهیل فرآیندهای مالی و ارزی و ارتقای رفاه کارکنان را شامل می‌شود.
