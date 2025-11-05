میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: پیگیری همکاری‌های ایران و پاکستان در سفر اسلام‌آباد

رئیس مجلس با تشریح اهداف سفر به پاکستان گفت که در این سفر همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۵۶
| |
337 بازدید
قالیباف: پیگیری همکاری‌های ایران و پاکستان در سفر اسلام‌آباد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف که به پاکستان سفر کرده، در بدو ورود به اسلام آباد، گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه، با توجه به شرایط امروز منطقه و همچنین سطح ارتباطات دوجانبه، چه در حوزه پارلمانی میان مجالس ملی و سنا و گروه‌های دوستی و چه در حوزه توسعه همکاری‌های مشترک، روابط فعالی دارند.

وی ادامه داد: این سفر با توجه به شرایط امروز منطقه، ارتباطات دوجانبه و روابط بین پارلمان‌های دو کشور و گروه‌های دوستی انجام‌گرفته و در این سفر دیدار با مقامات پارلمانی و دولتی با محور پیگیری همکاری‌های تجاری و سیاسی و امنیتی انجام می‌شود.

رئیس مجلس بیان کرد: در این سفر موضوع روابط دوجانبه و موضوعات مهم منطقه و اولویت‌های دو کشور و مسائل جهان اسلام مطرح می‌شود. علاوه بر این بسیاری از توافقات و تفاهماتی که در گذشته میان دو کشور صورت گرفته و اکنون در مرحله پیگیری، تحقق و تکمیل قرار دارد، طرح خواهد شد.

 قالیباف رئیس مجلس امروز در راس هیاتی برای سفر رسمی ۳ روزه راهی پاکستان شد؛ دیدار و گفت‌و‌گو با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان و مقامات ارشد سیاسی از جمله محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در این سفر است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف پاکستان سفر تجاری سیاسی امنیتی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: استقلال ایران، قابل معامله نیست
قالیباف به پاکستان رفت
انفجار در ساختمان دیوان عالی پاکستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
گوشتِ تنظیم بازاری؛ طعمه دلالان شد/ چه کسانی گوشت ارزان را از قفسه‌ها دزدیدند؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cC0
tabnak.ir/005cC0