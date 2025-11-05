مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان گفت: فقط در کشور ترکیه حدود ۱۰هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار دانشجو داریم. بسیاری از دانشگاه‌هایی که این دانشجویان در آن تحصیل می‌کنند، از نظر «آموزش عالی ایران» قابل قبول نیستند؛ به‌ویژه برای رشته‌های پزشکی.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان افزود: در روسیه حدود ۹ هزار دانشجو داریم که از میان آنها، ۸۷۰۰ نفر در سه رشته‌ی پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی هستند و فقط حدود ۳۰۰ نفر در سایر رشته‌ها تحصیل می‌کنند. چین نیز بعد از کرونا درهایش را باز کرد و به شدت دانشجویان ما در این سه رشته را جذب کرده است، یعنی تقریباً اکثریت مطلق به این رشته‌ها می‌روند که خود این روند به‌شدت در حال افزایش است و بسیار خطرناک است.

او افزود: در میان دانشجویان ایرانی در چین، موارد خودکشی گزارش شده؛ در روسیه نیز اتفاقات ناگواری داشتیم که از طریق سفارت و رایزنی‌ها گزارش شده است.

او افزود: گاهی خانواده‌های روستایی و کشاورز مجبور شدند برای پرداخت هزینه‌ی تحصیل فرزندشان در خارج، زمین یا خانه خود را بفروشند. آنها شاید سال اول را حمایت مالی کنند، اما در ادامه توان آن ندارند و فرزندشان راه پیشرفت روشنی پیش‌رو نخواهد داشت. این افراد بعضاً گرفتار باند‌های مواد مخدر، مافیای قاچاق انسان یا رفتار‌های خطرناک در کشور محل اقامت می‌شوند.