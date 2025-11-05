میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه اعلام شد

مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان گفت: فقط در کشور ترکیه حدود ۱۰هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار دانشجو داریم. بسیاری از دانشگاه‌هایی که این دانشجویان در آن تحصیل می‌کنند، از نظر «آموزش عالی ایران» قابل قبول نیستند؛ به‌ویژه برای رشته‌های پزشکی.
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان افزود: در روسیه حدود ۹ هزار دانشجو داریم که از میان آنها، ۸۷۰۰ نفر در سه رشته‌ی پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی هستند و فقط حدود ۳۰۰ نفر در سایر رشته‌ها تحصیل می‌کنند. چین نیز بعد از کرونا درهایش را باز کرد و به شدت دانشجویان ما در این سه رشته را جذب کرده است، یعنی تقریباً اکثریت مطلق به این رشته‌ها می‌روند که خود این روند به‌شدت در حال افزایش است و بسیار خطرناک است.

او افزود: در میان دانشجویان ایرانی در چین، موارد خودکشی گزارش شده؛ در روسیه نیز اتفاقات ناگواری داشتیم که از طریق سفارت و رایزنی‌ها گزارش شده است.

او افزود: گاهی خانواده‌های روستایی و کشاورز مجبور شدند برای پرداخت هزینه‌ی تحصیل فرزندشان در خارج، زمین یا خانه خود را بفروشند. آنها شاید سال اول را حمایت مالی کنند، اما در ادامه توان آن ندارند و فرزندشان راه پیشرفت روشنی پیش‌رو نخواهد داشت. این افراد بعضاً گرفتار باند‌های مواد مخدر، مافیای قاچاق انسان یا رفتار‌های خطرناک در کشور محل اقامت می‌شوند.

دانش آموزان دانشجویان ترکیه
فرهنگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
6
پاسخ
قبل از اینکه آموزش عالی اعلام کنه که دانشگاههای محل تحصیل در ترکیه و یا چین برای ما مقبولیت علمی ندارند، لطفا اعلام بفرمایند که وضعیت علمی دانشگاههای ما در چه رده ای از رنکینگ جهانی قرار داره.
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
3
پاسخ
کی ؛ کی ؛ کجا؛ چرا
این گزارش ناقص است این عنوان را از کجا آوردید چرا نام فرد را نمی گویید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
4
پاسخ
سر جمعه سفر و اسکان و هزینه تحصیلی این مهاجرین رو حساب کنیم . اگر در کشور خودمون این زمینه فراهم بشه قطعا دیگه کسی مهاجرت نمی کنه . اونوقت تازه اعلام می کنند ظرفیت دانشگاههای ما خالیست . عجیبه واقعا ....
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
