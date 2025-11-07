میلی صفحه خبر لوگو بالا
عملکرد مالی سایپا زیر ذره بین تابناک

«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟

سایپا در نیمه نخست سال با رشد هزینه‌ها و افت فروش، بیش از شش‌هزار میلیارد تومان زیان ساخت؛ روند منفی که احتمالا تا پایان سال تداوم داشته باشد!
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟

در حالی‌که سایپا هنوز از سایه سنگین زیان انباشته خارج نشده، صورت‌های مالی نیمه نخست سال تصویری نگران‌کننده از افزایش هزینه‌ها و افت فروش را نشان می‌دهد؛ روندی که نیازمند بازنگری در سیاست ها و برنامه ریزی های مدیریتی این خودروساز بورسی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که عملکرد این خودروساز در نیمه نخست سال جاری همچنان رضایت‌بخش نبوده و سهامداران با تداوم زیان‌دهی، افزایش هزینه‌ها و کاهش قابل توجه فروش روبه‌رو هستند.

زیان خالص و انباشته سایپا چند همت شد؟

بر اساس داده‌های منتشرشده، سایپا طی شش ماه ابتدایی سال بیش از ۶ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته، اما همچنان شرکت مسیر زیان‌دهی خود را حفظ کرده است. به‌گونه‌ای که زیان انباشته سایپا در پایان شهریورماه به بیش از ۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌ها نیز سایپا طی این مدت بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پرداخت کرده که نسبت به نیمه نخست سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه‌های مالی شرکت با رشد ۱۲ درصدی به بیش از ۶ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان رسیده است.

«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟

عقب گرد سایپا در فروش محصولات!

عملکرد فروش محصولات سایپا نیز روندی نزولی داشته است. مجموع فروش داخلی خودروهای این شرکت در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۹۸ هزار و ۸۸۲ دستگاه رسیده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۴۹ هزار و ۶۲۲ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین سایپا در بخش فروش با کاهش ۵۱ هزار و ۷۴۰ دستگاه و افت حدود ۳۵ درصدی مواجه شده است.

برنامه ریزی برای کاهش فروش؟

بر اساس برآوردهای ارائه‌شده در صورت مالی اخیر سایپا، در نیمه دوم سال جاری قرار است ۱۵۷ هزار و ۶۹۱ دستگاه خودرو به فروش برسد. با احتساب عملکرد نیمه نخست، برآورد می‌شود جمع کل فروش سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵۶ هزار و ۵۷۳ دستگاه برسد؛ رقمی که در مقایسه با میزان فروش سال گذشته نشان‌دهنده کاهش ۶۹ هزار و ۸۰۳ دستگاه، معادل ۲۱ درصد افت فروش سالانه است.

«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟
 
 
