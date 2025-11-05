میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه

امروز قیمت سکه امامی به ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی  به ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰

 

 11:00
۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰

 

 11:00
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۸۵ روز قبل
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

سکه انواع سکه خرید سکه بازار سکه سکه امامی سکه بهار آزادی
