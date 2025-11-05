قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه

امروز قیمت سکه امامی به ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ 11:00 ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ 11:00 ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۸۵ روز قبل ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.