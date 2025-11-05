قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی به ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|11:00
|۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰
|۳۰۰,۰۰۰
|۰.۲۶
|روز قبل
|۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰
|-۶۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۰.۵۵
|۲ روز پیش
نیم سکه، امروز به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۵۸,۵۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|11:00
|۵۸,۵۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰
|۰.۸۵
|روز قبل
|۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|-۸۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۱.۳۸
|۲ روز پیش
امروز ربع سکه به ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
امروز هر سکه گرمی به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.