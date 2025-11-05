پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه

بابک زنجانی در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی با لحنی بسیار تند وارد صحنه شد. زنجانی ضمن خطاب قرار دادن طرف مقابل با عنوان توهین‌آمیز “کودک نماینده”، او را به چالش کشید. او تأکید کرد که اگر طرف مقابل نتواند هویت واقعی “دزد” را اثبات کند، شخص او (ثابتی) را در موقعیت سختی قرار خواهد داد و «پشت و رویش خواهد کرد».

پس از انتشار نطق امیرحسین ثابتی در فضای رسانه ای کشور، شرکتی که این نماینده مجلس ادعاهایی را درباره آنها مطرح کرده با ارسال جوابیه ای نسبت به اظهارات وی واکنش نشان داد که متن جوابیه به این شرح است:

«در پی انتشــــار برخــــی اخبـــــار و ادعاهای غیرمستند در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر وجود هرگونه ارتباط یا وابستگی میان شرکت نیکا‌پی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خــــاص، بدین‌وسیله به استحضــــار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند: شرکت نیکا‌پی یک بنگاه اقتصادی تماماً خصوصی، مستقل و خوداتکا است که از بدو تأســــیس، هیــــــچ‌گونه ارتباط، وابستگی یا تعامل مالی ـ اعم از آشکار یا پنهان ـ با هیچ نهاد، سازمان، دستـــگاه دولتی یا شخصیت سیاسی و غیرسیاسی نداشته و ندارد.این شرکت با هدف ارائه خدمات مالی نوین، بر پایه اصول شفافیت، سلامت مالی و رعایت دقیق الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده و بر همان مبنا استمرار یافته است.

از سوی دیگر، ادعای مطروحه مبنی بر نقش یا جایگاه شرکت نیکا‌پی به عنوان «رابط یا مرجع مبادلات مالی پلتفرم تلگرام در ایران» کاملاً بی‌اساس، غیرواقعی و مردود است.شرکت نیکا‌پی همواره در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط مصوب کشور فعالیت داشته و کلیه اقدامات، فرایندها و خدمات خود را به‌صورت شفاف، مستند و قابل نظارت به انجام می‌رساند. این مجموعه بر اصول مسئولیت‌پذیری سازمانی، پاسخگویی عمومی و التزام به انضباط حرفه‌ای پایبند بوده و سرمایه اصلی خود را اعتماد مردم می‌داند. بدیهی است هرگونه خبر، اطلاعیه یا موضع رسمی صرفاً از طریق روابط عمومی شرکت نیکا‌پی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.«