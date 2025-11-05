میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه

بابک زنجانی در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی با لحنی بسیار تند وارد صحنه شد. زنجانی ضمن خطاب قرار دادن طرف مقابل با عنوان توهین‌آمیز “کودک نماینده”، او را به چالش کشید. او تأکید کرد که اگر طرف مقابل نتواند هویت واقعی “دزد” را اثبات کند، شخص او (ثابتی) را در موقعیت سختی قرار خواهد داد و «پشت و رویش خواهد کرد».
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی

پس از انتشار نطق امیرحسین ثابتی در فضای رسانه ای کشور، شرکتی که این نماینده مجلس ادعاهایی را درباره آنها مطرح کرده با ارسال جوابیه ای نسبت به اظهارات وی واکنش نشان داد که متن جوابیه به این شرح است:

«در پی انتشــــار برخــــی اخبـــــار و ادعاهای غیرمستند در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر وجود هرگونه ارتباط یا وابستگی میان شرکت نیکا‌پی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خــــاص، بدین‌وسیله به استحضــــار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند: شرکت نیکا‌پی یک بنگاه اقتصادی تماماً خصوصی، مستقل و خوداتکا است که از بدو تأســــیس، هیــــــچ‌گونه ارتباط، وابستگی یا تعامل مالی ـ اعم از آشکار یا پنهان ـ با هیچ نهاد، سازمان، دستـــگاه دولتی یا شخصیت سیاسی و غیرسیاسی نداشته و ندارد.این شرکت با هدف ارائه خدمات مالی نوین، بر پایه اصول شفافیت، سلامت مالی و رعایت دقیق الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده و بر همان مبنا استمرار یافته است.

از سوی دیگر، ادعای مطروحه مبنی بر نقش یا جایگاه شرکت نیکا‌پی به عنوان «رابط یا مرجع مبادلات مالی پلتفرم تلگرام در ایران» کاملاً بی‌اساس، غیرواقعی و مردود است.شرکت نیکا‌پی همواره در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط مصوب کشور فعالیت داشته و کلیه اقدامات، فرایندها و خدمات خود را به‌صورت شفاف، مستند و قابل نظارت به انجام می‌رساند. این مجموعه بر اصول مسئولیت‌پذیری سازمانی، پاسخگویی عمومی و التزام به انضباط حرفه‌ای پایبند بوده و سرمایه اصلی خود را اعتماد مردم می‌داند. بدیهی است هرگونه خبر، اطلاعیه یا موضع رسمی صرفاً از طریق روابط عمومی شرکت نیکا‌پی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت

پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + جوابیه شرکت مربوطه

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
54
235
پاسخ
ایول! هر چند از بابک زنجانی بدم میاد ( پول ما مردم رو خورده و اینجوری گرگ شده!) ولی همینکه به قول خودش با نفوذی ها در آفتاده جای خوشحالی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
وقتی با یکی مثل تو شدیم 80 میلیون
تا ابد بابک زنجانی ها تو این کشور خواهیم داشت
زمان مشخص میکنه کی راست میگه
یه روزی هم برجام قرار بود ما رو سوئد کنه
امیرحسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
چجوری ثابت شد که پول ما رو خورده. یه موقع که تو شرایط تحریم نفتی، خوب دست دولت وقت و کشور رو گرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
من بودم حداقل وجدانم‌را در نظر گرفته و حرفی نمیزدم
ذ. م
| Czechia |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
واقعا ایول داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
ناشناس 13:16 با تو هم ثابتی ها رو تو این کشور خواهیم داشت
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
حالا هرکاری بکنه بهتراز فرداس شاید فردایی دگرنباشد فکرحال باشو حال کن بادنیات انشاالله امام زمان بیادوحالمون خوب کنه،،، همه مردم مثل زنجانی پول دارشیم.
علی کاردان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
لیاقت امثال شماها
امثال بابک زنجانیه
کسی که با رای مردم رفته مجلس میشه نفوذی
و کسی که به خاطر مفاسد اقتصادی حکم اعدامش در اومده میشه اسطوره
حسین رضایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
از علئ آقا انصاریان وبانکش چه خبر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
خودت داری میگی پول ما مردم رو خورده اینجوری گرگ شده ، بعد میای ازش تقدیر می‌کنی ؟!!؟!؟! کی و چه زمانی مردم ما دوست و دشمن رو از هم تشخیص خواهند داد فقط خدا می‌دونه.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
35
156
پاسخ
دسخوش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
46
59
پاسخ
آب که سربالا بره قورباغه هم ابوعطا میخونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
50
195
پاسخ
من هم از بابک زنجانی بدم میاد ولی جواب این بچه نماینده نما را داده دمش گرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
این نماینده داره از حق تو دفاع میکنه اما اگه بفهمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
فاکتور چیه خدا وکیلی،الان داری از زنجانی بابت اینکه به ثابتی گفته کودک نماینده
تشکر میکنی همین کودک نماینده تا الان خیلی هایی که خون ملت رو
، مکیدن و تف هم پس ندادن رو کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نماینده ؟ منظورت نماینده چند درصده ؟ از یک تا نه یه عدد تک رقمی بگو
همایون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
76
155
پاسخ
از امروز طرفدار زنجانی هستم
پاسخ ها
داود آفتابی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
منم طرف بابک هستم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
منم همبنطور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
10
134
پاسخ
منتظریم ببینیم ثابتی چه می گوید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
معلومه که دیگه حرفی نمی زنه
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
8
73
پاسخ
پشت ام گرمه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
70
پاسخ
ببینیم پشت کی گرمتره
خیلی چیزا معلوم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
52
63
پاسخ
یه ضرب‌المثل هست میگه به بدهکار که رو بدی، طلبکار میشه!!!
پاسخ ها
خودم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نخیر قبول کن یکی باید جواب این ثابتی رامی داد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
گل گفتی
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
دم بابک زنجانی گرم میخامت اقابابک
طناز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
یه ضرب المثل ؟! منظورت : بچه رو چه بزنی، چه بترسونی، هستش ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
35
117
پاسخ
بالا خره یکی پیدا شد توی دهن نماینده نماها بزند..
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
خیلی بیچاره ایم که یکی هم اگه بخواد از حق و حقوق مردم دفاع کنه اینطوری دمشن داره! هم دوست و هم نادان!
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
تا اون نفر کی باشه؟؟
