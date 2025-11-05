میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بررسی خودرو

بررسی فنی کیا سلتوس،بی‌اعتماد به آرامش کره‌ای

کیا سلتوس، کراس‌اووری جمع‌وجور ازبرند مطرح کره‌جنوبی است که در ظاهر هرچیز لازم برای موفقیت را دارد؛ طراحی قابل‌قبول، مصرف سوخت مناسب و کابینی جادار برای خانواده‌های شهری. اما زیر پوست این ظاهر آرام، واقعیت‌هایی پنهان است که باعث شده این خودرو در آزمون‌های جهانی نتواند به جایگاه «بی‌رقیب» برسد. خودرویی منطقی، اما نه بی‌نقص.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۰۴
| |
519 بازدید

بررسی فنی کیا سلتوس،بی‌اعتماد به آرامش کره‌ای

پیشرانه‌ای برای روزمره، نه هیجان

شتاب مناسب در شهر، اما هماهنگی موتور و گیربکس هنوز کامل نیست.
به گزارش تابناک؛کیا سلتوس با دو پیشرانه اصلی عرضه می‌شود: نسخه ۲ لیتری تنفس طبیعی و نسخه ۱.۶ لیتری توربو. در ظاهر، هر دو برای رانندگی روزمره و مسیر‌های شهری کافی‌اند، اما تفاوت اصلی در حس رانندگی است. مدل توربو که با گیربکس ۷ سرعته اتوماتیک جفت می‌شود، شتاب بهتری دارد، اما در تست‌های میدانی، واکنش گیربکس در سرعت‌های پایین کمی تأخیر دارد. راننده هنگام سبقت یا شروع حرکت از حالت سکون، گاهی حس «مکث» یا همان lag خفیف را تجربه می‌کند — مشکلی که پیش‌تر در برخی محصولات کیا و هیوندای هم دیده شده بود.
 
از سوی دیگر، نسخه ۲ لیتری با گیربکس CVT هرچند نرم‌تر و اقتصادی‌تر است، اما در شتاب‌گیری‌های ناگهانی یا رانندگی پرانرژی، صدای موتور و تأخیر در پاسخ‌دهی قابل توجه می‌شود. در واقع، سلتوس خودرویی است که از تو می‌خواهد «آرام» برانی تا آرام باشد. برای راننده‌ای که به واکنش تیز و اسپرت علاقه دارد، سلتوس چندان جذاب نیست.
 
اما در مقابل، راحتی تعلیق و نرمی فرمان در شهر امتیاز مهمی است. کیا در طراحی شاسی این خودرو بیشتر به آسایش سرنشین فکر کرده تا پویایی رانندگی، و در همین هدف هم تا حد زیادی موفق بوده است.
بررسی فنی کیا سلتوس،بی‌اعتماد به آرامش کره‌ای

ایمنی قابل‌قبول اما کیفیت ناپایدار

تفاوت کیفیت ساخت در بازارهای مختلف، نقطه ضعف بزرگ سلتوس.

در نسخه‌های جدیدتر سلتوس، تجهیزات ایمنی تقویت شده‌اند: ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل پایداری و شش ایربگ در مدل‌های بالارده وجود دارد. در بازارهای کره و استرالیا، نمرات ایمنی ANCAP نشان می‌دهد که ساختار کلی خودرو مقاوم و استاندارد است. اما تفاوت نسخه‌های تولیدی در بازارهای دیگر  از جمله هند و برخی کشورهای درحال‌توسعه  باعث شده سلتوس نمرات ضعیف‌تری بگیرد. در یکی از تست‌ها، ضعف در حفاظت از قفسه سینه سرنشین جلو گزارش شد؛ نشانه‌ای از ناپایداری کیفیت تولید در کارخانه‌های مختلف.

از سوی دیگر، سابقه چند فراخوان در سال‌های گذشته لکه‌ای بر پرونده سلتوس باقی گذاشت. مهم‌ترین آن مربوط به مشکل در حلقه‌های پیستون موتور ۲ لیتری بود که منجر به افزایش مصرف روغن و حتی ازکارافتادن پیشرانه در برخی خودروها شد. کیا مجبور شد در چند کشور، موتورهای آسیب‌دیده را بررسی و بعضاً تعویض کند. هرچند این موضوع در مدل‌های جدید برطرف شده، اما یادآوری مهمی است از اینکه حتی برندهای خوش‌نام آسیایی هم از خطاهای فنی مصون نیستند.

بررسی فنی کیا سلتوس،بی‌اعتماد به آرامش کره‌ای

خودرویی درست، اما نه رؤیایی

سلتوس می‌تواند انتخاب منطقی باشد، اگر انتظار معجزه نداشته باشید

کیا سلتوس در کل، خودرویی متعادل و معقول است؛ از نظر طراحی، کیفیت کابین و امکانات رفاهی چیزی کم ندارد. اما در بخش فنی و دینامیک رانندگی، فاصله‌اش با رقبا هنوز محسوس است. برای کاربری خانوادگی، استفاده شهری و سفرهای معمولی، سلتوس گزینه‌ای مطمئن است؛ اما اگر به دنبال خودرویی هستی که «لذت رانندگی» و «شخصیت مستقل» داشته باشد، این کیا انتخاب هیجان‌انگیزی نیست.

در بازاری مانند ایران که هزینه نگهداری و نبود قطعات همیشه دغدغه است، خریدار باید بیش از هر چیز به خدمات پس از فروش و گارانتی توجه کند. سلتوس، مثل بسیاری از خودروهای کیا، زمانی ارزش خرید دارد که شبکه پشتیبانی آن واقعی و پایدار باشد. وگرنه هیچ طراحی مدرن و چراغ LEDی نمی‌تواند جای اطمینان را بگیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیا کیا سلتوس کره جنوبی خودرو کره ای واردات خودرو ماشین کلیک
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
کشف قیمت هجدهمین عرضه‌ اولیه امسال
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
آمریکایی‌ترین ماشین، کره‌ای است
هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی
بی‌ام‌و X2؛ اسپرت‌کوپه‌ای که به جای مونیخ از شنیانگ بی‌صدا به ایران رسید
سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار
وقتی ژاپنی، چینی از آب درمی‌آید؛ ماجرای نیسان سیلیفی ساخت چین
خودرویی که با تویوتا پرادو رقابت می‌کند
ادامه سقوط قیمت خودرو در بازار
تعیین قیمت خودروی وارداتی سلتوس در دست دلالان؛ ۲ برابر گران‌تر از نرخ مصوب
کدام نماد این هفته عرضه اولیه خواهد شد؟
ركورد فروش خودرو هاي هيونداي در سالجاري
میزان بازدهی فرابورس در نیمه نخست سال ۹۹
قیمت انواع پراید و تیبا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
نقد و بررسی کیا سلتوس مدل 2020
تحلیل و بررسی کیا K۸؛ کورسوی امید در بازار اشباع‌شده از چینی‌ها؟
شاسی‌بلند هیجان‌انگیز ۳ میلیارد تومانی کیا
تصاویر نسل جدید کیا سورنتو لو رفت !
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۲۳ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cBA
tabnak.ir/005cBA