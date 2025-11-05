کیا سلتوس، کراس‌اووری جمع‌وجور ازبرند مطرح کره‌جنوبی است که در ظاهر هرچیز لازم برای موفقیت را دارد؛ طراحی قابل‌قبول، مصرف سوخت مناسب و کابینی جادار برای خانواده‌های شهری. اما زیر پوست این ظاهر آرام، واقعیت‌هایی پنهان است که باعث شده این خودرو در آزمون‌های جهانی نتواند به جایگاه «بی‌رقیب» برسد. خودرویی منطقی، اما نه بی‌نقص.

پیشرانه‌ای برای روزمره، نه هیجان

شتاب مناسب در شهر، اما هماهنگی موتور و گیربکس هنوز کامل نیست.

به گزارش تابناک؛کیا سلتوس با دو پیشرانه اصلی عرضه می‌شود: نسخه ۲ لیتری تنفس طبیعی و نسخه ۱.۶ لیتری توربو. در ظاهر، هر دو برای رانندگی روزمره و مسیر‌های شهری کافی‌اند، اما تفاوت اصلی در حس رانندگی است. مدل توربو که با گیربکس ۷ سرعته اتوماتیک جفت می‌شود، شتاب بهتری دارد، اما در تست‌های میدانی، واکنش گیربکس در سرعت‌های پایین کمی تأخیر دارد. راننده هنگام سبقت یا شروع حرکت از حالت سکون، گاهی حس «مکث» یا همان lag خفیف را تجربه می‌کند — مشکلی که پیش‌تر در برخی محصولات کیا و هیوندای هم دیده شده بود.

از سوی دیگر، نسخه ۲ لیتری با گیربکس CVT هرچند نرم‌تر و اقتصادی‌تر است، اما در شتاب‌گیری‌های ناگهانی یا رانندگی پرانرژی، صدای موتور و تأخیر در پاسخ‌دهی قابل توجه می‌شود. در واقع، سلتوس خودرویی است که از تو می‌خواهد «آرام» برانی تا آرام باشد. برای راننده‌ای که به واکنش تیز و اسپرت علاقه دارد، سلتوس چندان جذاب نیست.

اما در مقابل، راحتی تعلیق و نرمی فرمان در شهر امتیاز مهمی است. کیا در طراحی شاسی این خودرو بیشتر به آسایش سرنشین فکر کرده تا پویایی رانندگی، و در همین هدف هم تا حد زیادی موفق بوده است.

ایمنی قابل‌قبول اما کیفیت ناپایدار

تفاوت کیفیت ساخت در بازارهای مختلف، نقطه ضعف بزرگ سلتوس.

در نسخه‌های جدیدتر سلتوس، تجهیزات ایمنی تقویت شده‌اند: ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل پایداری و شش ایربگ در مدل‌های بالارده وجود دارد. در بازارهای کره و استرالیا، نمرات ایمنی ANCAP نشان می‌دهد که ساختار کلی خودرو مقاوم و استاندارد است. اما تفاوت نسخه‌های تولیدی در بازارهای دیگر از جمله هند و برخی کشورهای درحال‌توسعه باعث شده سلتوس نمرات ضعیف‌تری بگیرد. در یکی از تست‌ها، ضعف در حفاظت از قفسه سینه سرنشین جلو گزارش شد؛ نشانه‌ای از ناپایداری کیفیت تولید در کارخانه‌های مختلف.

از سوی دیگر، سابقه چند فراخوان در سال‌های گذشته لکه‌ای بر پرونده سلتوس باقی گذاشت. مهم‌ترین آن مربوط به مشکل در حلقه‌های پیستون موتور ۲ لیتری بود که منجر به افزایش مصرف روغن و حتی ازکارافتادن پیشرانه در برخی خودروها شد. کیا مجبور شد در چند کشور، موتورهای آسیب‌دیده را بررسی و بعضاً تعویض کند. هرچند این موضوع در مدل‌های جدید برطرف شده، اما یادآوری مهمی است از اینکه حتی برندهای خوش‌نام آسیایی هم از خطاهای فنی مصون نیستند.

خودرویی درست، اما نه رؤیایی

سلتوس می‌تواند انتخاب منطقی باشد، اگر انتظار معجزه نداشته باشید

کیا سلتوس در کل، خودرویی متعادل و معقول است؛ از نظر طراحی، کیفیت کابین و امکانات رفاهی چیزی کم ندارد. اما در بخش فنی و دینامیک رانندگی، فاصله‌اش با رقبا هنوز محسوس است. برای کاربری خانوادگی، استفاده شهری و سفرهای معمولی، سلتوس گزینه‌ای مطمئن است؛ اما اگر به دنبال خودرویی هستی که «لذت رانندگی» و «شخصیت مستقل» داشته باشد، این کیا انتخاب هیجان‌انگیزی نیست.

در بازاری مانند ایران که هزینه نگهداری و نبود قطعات همیشه دغدغه است، خریدار باید بیش از هر چیز به خدمات پس از فروش و گارانتی توجه کند. سلتوس، مثل بسیاری از خودروهای کیا، زمانی ارزش خرید دارد که شبکه پشتیبانی آن واقعی و پایدار باشد. وگرنه هیچ طراحی مدرن و چراغ LEDی نمی‌تواند جای اطمینان را بگیرد.