در نسخههای جدیدتر سلتوس، تجهیزات ایمنی تقویت شدهاند: ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل پایداری و شش ایربگ در مدلهای بالارده وجود دارد. در بازارهای کره و استرالیا، نمرات ایمنی ANCAP نشان میدهد که ساختار کلی خودرو مقاوم و استاندارد است. اما تفاوت نسخههای تولیدی در بازارهای دیگر از جمله هند و برخی کشورهای درحالتوسعه باعث شده سلتوس نمرات ضعیفتری بگیرد. در یکی از تستها، ضعف در حفاظت از قفسه سینه سرنشین جلو گزارش شد؛ نشانهای از ناپایداری کیفیت تولید در کارخانههای مختلف.
از سوی دیگر، سابقه چند فراخوان در سالهای گذشته لکهای بر پرونده سلتوس باقی گذاشت. مهمترین آن مربوط به مشکل در حلقههای پیستون موتور ۲ لیتری بود که منجر به افزایش مصرف روغن و حتی ازکارافتادن پیشرانه در برخی خودروها شد. کیا مجبور شد در چند کشور، موتورهای آسیبدیده را بررسی و بعضاً تعویض کند. هرچند این موضوع در مدلهای جدید برطرف شده، اما یادآوری مهمی است از اینکه حتی برندهای خوشنام آسیایی هم از خطاهای فنی مصون نیستند.
کیا سلتوس در کل، خودرویی متعادل و معقول است؛ از نظر طراحی، کیفیت کابین و امکانات رفاهی چیزی کم ندارد. اما در بخش فنی و دینامیک رانندگی، فاصلهاش با رقبا هنوز محسوس است. برای کاربری خانوادگی، استفاده شهری و سفرهای معمولی، سلتوس گزینهای مطمئن است؛ اما اگر به دنبال خودرویی هستی که «لذت رانندگی» و «شخصیت مستقل» داشته باشد، این کیا انتخاب هیجانانگیزی نیست.
در بازاری مانند ایران که هزینه نگهداری و نبود قطعات همیشه دغدغه است، خریدار باید بیش از هر چیز به خدمات پس از فروش و گارانتی توجه کند. سلتوس، مثل بسیاری از خودروهای کیا، زمانی ارزش خرید دارد که شبکه پشتیبانی آن واقعی و پایدار باشد. وگرنه هیچ طراحی مدرن و چراغ LEDی نمیتواند جای اطمینان را بگیرد.