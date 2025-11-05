میلی صفحه خبر لوگو بالا
تحلیل حیرت‌انگیز زیباکلام از پیروزی ممدانی!

زیباکلام نوشته است: پیروزی ممدانی نشان دهنده دموکراسی در آمریکا است!
کد خبر: ۱۳۳۸۴۰۳
| |
1961 بازدید
|
۱۵
تحلیل حیرت‌انگیز زیباکلام از پیروزی ممدانی!

به گزارش تابناک؛ صادق زیباکلام، فعال سیاسی با اظهار نظری جنجالی مدعی شد که پیروزی «ممدانی» در انتخابات اخیر آمریکا، معیار و اثبات نهایی برای وجود دموکراسی در ایالات متحده است.  

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۵
کورش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
44
6
پاسخ
این آقای هنوز نفهمیده رییس جمهور در آمریکا در رده چندم قدرته .
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
تو فهمیدی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
55
12
پاسخ
بزرگترین نشانه دمکراسی در ایران این است که آقای زیبا گلام هر چه دلش میخواهد در تعریف و تمجید دشمنان ایران می گوید و کسی هم کاری به او ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
به این میگن آزادی بیان نه دمکراسی. در ضمن آقای زیباکلام به خاطر حرفهاشون زندان رفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
45
پاسخ
الان حیرت کردید؟؟ مگه غیر این بود؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
حرف کاملا درستی زده
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
تحلیل کاملا درسته..برای کسی که نمیخواد واقعیت رو ببینه حیرت انگیزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
48
پاسخ
هم انتخاب ممدانی و هم انتخاب اوباما فقط ار طریق اجرای دموکراسی می تونه رقم بخوره یعنی حرف اول را قانون می زنه دورد بر قانونی که حافظ آزادی های انسانی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
5
42
پاسخ
مثل همیشه
رسا، واضح، شفاف
بدون شرح و سفسطه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
29
5
پاسخ
مهد دمکراسی است ، در وتوهای پشت سرهم قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل ، در تهدید دادگاه لاهه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
در عرصه بین المللی دمکراسی وجود نداره اما حکومت آمریکا تا حد زیادی دمکراتیکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
23
پاسخ
افرین
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
12
پاسخ
صد در صد دموکراسی واقعی
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
تحلیل حیرت انگیز زیبا کلام یا تیتر حیرت انگیز تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
0
پاسخ
آمریکا از نظر دموکراسی وضعیت جالبی نداره. مثلا اکثر آمریکایی ها از لابی صهیونیست ها در آمریکا (AIPAC) ناراضی هستند و کاری هم از دستشون بر نمیاد. AIPAC در آمریکا عملا غیر قابل نقد شده و همان جایگاه و نقشی رو در آمریکا داره که پیونگ یانک در کره شمالی.
