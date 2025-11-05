\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0635\u0627\u062f\u0642 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06a9\u0644\u0627\u0645\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u06cc \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u00ab\u0645\u0645\u062f\u0627\u0646\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u062b\u0628\u0627\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0645\u0648\u06a9\u0631\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\u00a0