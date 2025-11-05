میلی صفحه خبر لوگو بالا
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی

فدراسیون والیبال با انتشار تصاویری از مرحوم صابر کاظمی، یاد و نام این ستاره فقید والیبال را گرامی داشت.
به گزارش تابناک؛ فدراسیون والیبال با انتشار تصاویری از مرحوم صابر کاظمی، یاد و نام این ستاره فقید والیبال را گرامی داشت.

صابر کاظمی متولد آق قلا از شهر والیبالی ایران یعنی گنبد ظهور کرد. او خیلی زود خود را به سطح اول والیبال ایران رساند و در تیم‌هایی نظیر شمس تهران، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان به میدان رفت. او همچنین در ترکیه برای باشگاه  زراعت بانک آنکارا به میدان رفت و اخیرا تصمیم گرفت از سطح اول والیبال فاصله بگیرد و به لیگ‌های حوزه خلیج فارس نقل مکان کرد. صابر چندی قبل با قراردادی به عضویت قهرمان آسیا یعنی الریان درآمد، اما این حادثه باورنکردنی به او اجازه نداد برای این تیم به میدان برود. صابر در بخش ملی نیز حضوری موفق هر چند کوتاه داشت.

او با تیم ملی والیبال ایران در المپیک توکیو حضور پیدا کرد و در مسابقات قهرمانی آسیا که با قهرمانی ایران به پایان رسید نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
19
پاسخ
خداوند بيامرزدش اگر زنده مي ماند يكه از عجوبه هاي واليبال جهان مي شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
27
پاسخ
حیف شد.
روحش شاد.
احمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
10
پاسخ
خداوند رحمتش کند. حیف خیلی زود رفت.روحش شاد?
مبینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
الهی ?? چقد غم انگیز خدا نگذره
