کشف اختلاس ۲ هزار تنی شکر در عجب‌شیر

دادستان شهرستان عجب‌شیر از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر دریافتی از شبکه بازارگاه را خارج از شبکه توزیع کرده و از این طریق بیش از ۱۶ میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرد
کد خبر: ۱۳۳۸۳۹۴
| |
4 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد زمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر اظهار کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات جامع و دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی، مشخص شد که شخصی ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر از شبکه بازارگاه جهت عرضه داخل شبکه توزیع کالا‌های اساسی دریافت و خارج از شبکه توزیع کرده است.

وی افزود: این شخص بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان مال نامشروع از این طریق کسب کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که در نهایت متهم با قرار وثیقه ۱۷۰ میلیارد تومانی روانه زندان شد.

وی تاکید کرد: برخورد با اخلالگران در عرضه و توزیع مایحتاج و اقلام ضروری مردم از مأموریت‌های مهم دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی است که بدون وقفه و با تمام توان دنبال می‌شود.

