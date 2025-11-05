قیمت خودرو امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت‌تاثیر کاهش هیجانات ارزی و افت انتظارات تورمی کوتاه‌مدت، روندی آرام و با نوسان محدود را پشت سر می‌گذارد. بررسی رفتار معامله‌گران در بازه هفت روز گذشته نشان می‌دهد که جریان عمومی معاملات در مسیر ثبات و تعدیل قیمت‌ها قرار گرفته و سطح خرید و فروش نسبت به هفته‌های گذشته کاهش محسوسی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،در چنین فضایی، خریداران سرمایه‌ای از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند، چرا که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نشانه‌ای از افزایش محسوس قیمت‌ها ندارد. با این حال، سطح تقاضا و ظرفیت عرضه در هر مدل خودرو می‌تواند باعث ایجاد نوسان‌هایی برخلاف جریان کلی بازار شود.



قیمت خودروهای داخلی

ری‌را در صدر فهرست نوسانات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در هفته جاری خلاف جریان کلی بازار حرکت کرد و 13 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 903 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) نسبت به هفته گذشته سه میلیون تومان ارزان شد تا با بهای یک میلیارد و هفت میلیون تومان خرید و فروش شود.

اطلس GL در مقایسه با هفته پیش هفت میلیون تومان ارزان شد تا امروز با ارزش 715 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 547 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما 8S در هفت روز گذشته خلاف جهت بازار حرکت کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی 45 میلیون تومان گران شد تا با ارزش معاملاتی دو میلیارد و 720 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، چانگان CS55 نسبت به هفته گذشته ریزش بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 100 میلیون تومان رسید.

فونیکس FX نسبت به هفته پیشین 20 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با قیمت دو میلیارد و 910 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، تیگو 7 هیبرید در روزهای اخیر افت 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با ارزش سه میلیارد و 180 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات کرمان موتور، کی‌ام‌سی J7 در هفت روز گذشته 17 میلیون تومان ارزان شد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 357 میلیون تومان در معاملات امروز حضور یابد. از طرف دیگر، بک X3 نوسان خاصی را تجربه نکرد و با همان قیمت هفته گذشته، یعنی یک میلیارد و 554 میلیون تومان، به معاملات امروز رسید.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L7 که در هفته گذشته با نرخ سه میلیارد و 400 میلیون تومان معامله می‌شد، افت 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص معاملاتی سه میلیارد و 350 میلیون تومان رسید. همچنین، لاماری هیبرید نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.