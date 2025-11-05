میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ، بار دیگر خودش را محور جهان کرد

طبق نظرسنجی‌ها، دو عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات امشب، غیبت ترامپ در فهرست نامزدها و وقوع تعطیلی دولت بود.
ترامپ، بار دیگر خودش را محور جهان کرد

به گزارش تابناک؛ ترامپ در تروث سوشال نوشت: «طبق نظرسنجی‌ها، دو عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات امشب، غیبت ترامپ در فهرست نامزدها و وقوع تعطیلی دولت بود.»

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
اوباما هنوز محبوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
2
پاسخ
شکست تلخی بود برای ترامپ - اون هم شکست از یک جوان 34 ساله چپ گرای شیعه _ من اگر جای ترامپ بودم قطعا خودم را از بالای برج مرتفع ۵۸ طبقه ترامپ در خیابان پنجم منهتن پرت میکردم کف خیابان منهتن نیورک .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
آره بابا نابود شد
منم خیلی شبکه خبر پای تحلیل های فواد میشینم
