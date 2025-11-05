ترامپ، بار دیگر خودش را محور جهان کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u062a\u0631\u0648\u062b \u0633\u0648\u0634\u0627\u0644 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u00ab\u0637\u0628\u0642 \u0646\u0638\u0631\u0633\u0646\u062c\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u062f\u0648 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0627\u0645\u0634\u0628\u060c \u063a\u06cc\u0628\u062a \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0646\u0627\u0645\u0632\u062f\u0647\u0627 \u0648 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0648\u062f.\u00bb