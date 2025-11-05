میلی صفحه خبر لوگو بالا
قرارداد تلگرام، سنگ بنای جدیدترین نقدها!

پاسخ آشنا به تناقض‌گویی یک نماینده درباره قرارداد با تلگرام و رفع فیلترینگ
کد خبر: ۱۳۳۸۳۵۸
| |
726 بازدید
|
۳

به گزارش تابناک؛ حسام الدین آشنا در پستی و در پاسخ به آقای نقدعلی راجع به قرارداد با تلگرام و رفع فیلتر چنین نوشته است: 

قرارداد تلگرام، سنگ بنای جدیدترین نقدها!

حسام الدین آشنا تلگرام فیلتر فیلترینگ مجلس مسدودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
آقای آشنا با احترام
ولی قراردادی بسته شده باید دید چطور کنار اومده تلگرام با شروط 5 گانه
بعید میدانم حتی چیزی ارسال شده برای مدیر تلگرام
پوست اندازی هستش بیشتر
dayani
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
1
پاسخ
بالاخره مجلس هم باید برای خود کار تولید کند.
یکی از کارهایی که مجلس میتواتند برای خود تولید کند این است که بالاخره بابک زنجانی بدهکار است یا نیست.
خیلی جالب است که اینهمه سال گدشته هنوز این مورد پاسخ نداشته، البته که اینهم مانند همه مسائیل دیگر پایان ناپذیر است.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
اقای اشنا تو این کشور بی قانونی حرف اول رو میزنه
اینها همه شو و نمایش هستش برای اینکه به بعضیا نشون بدن مجلس همیشه فعال و دلسوز هست
