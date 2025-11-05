صابر کاظمی درگذشت

صابر کاظمی که به علت حادثه مغزی در قطر دچار مرگ مغزی شده بود، درگذشت. فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران از درگذشت این والیبالیست که ۲۵ مهر به علت حادثه مغزی در قطر در بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانهای این کشور بستری شده و تحت مراقبتهای پزشکی به خواب مصنوعی رفته بود، خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاظمی پس از درخواست خانوادهاش و با هماهنگی فدراسیون والیبال ایران و وزارت بهداشت قطر، پنجم آبان به ایران منتقل شد و در بیمارستان پیامبران تحت نظر پزشکان ایرانی قرار گرفت اما چهارشنبه شب، هفتم آبان مرگ مغزی او تایید شد و در نهایت صبح چهارشنبه درگذشت.
کاظمی متولد ۳ دی ۱۳۷۷ بود که قهرمانی آسیا با تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۱ و دو دوره قهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو در کارنامهاش به چشم میخورد. او که در پست قطرپاسور بازی میکرد، ارزشمندترین بازیکن دو مسابقه مهم و رسمی قهرمانی آسیا و قهرمانی باشگاههای آسیا در سال ۲۰۲۱ هم شد.