مذاکره برای بازگشت عطاران آغاز شد!

این اولینبار نیست که از سوی مدیران اعلام میشود مانعی برای بازگشت عطاران به تلویزیون وجود ندارد و تلویزیون برای همکاری دوباره با این کارگردان ابراز امیدواری میکند و احتمالا آخرینبار نیز نخواهد بود.
به گزارش تباناک به نقل از روزنامه خراسان؛ واقعیت این است که حضور دوباره رضا عطاران در تلویزیون وابسته به استقبال صداوسیما و مدیران نیست. با توجه به شرایط موجود، بعید است که مذاکرات غیرمستقیم به نتیجه برسد و شاهد بازگشت عطاران به تلویزیون باشیم.
مذاکرات تکراری بینتیجه
طی سالها دوری رضا عطاران از تلویزیون، بارها درباره آمادگی رسانه ملی برای همکاری دوباره با او یا تلاش برای رایزنی با این کارگردان و بازیگر صحبتهایی مطرح شده ، اما در نهایت هر بار خبری از بازگشت عطاران نشده است. در این شرایط به نظر میرسد رضا عطاران به عنوان طرف دیگر ماجرا، تصمیمی برای همکاری دوباره با تلویزیون ندارد.
تجربه پرحاشیه «بزنگاه»
رضا عطاران دهه ۸۰ سریالهای مختلفی را جلوی دوربین برد و با ساختههای پربیننده خود به یکی از سریالسازان محبوب آن دوران تبدیل شد. سریالهایی مانند «خانه به دوش»، «متهم گریخت»، «ترش و شیرین» و «بزنگاه» همگی جزو آثار خاطرهانگیز تلویزیون هستند و در بازپخش نیز دیده میشوند. سریال پرحاشیه «بزنگاه» که سال ۸۷ روی آنتن رفت، نقطه پایان همکاری عطاران با تلویزیون بود. او پس از این مجموعه که مورد ممیزی قرار گرفت و گاهی تعبیرهای عجیب و غریبی از آن شد، تنها به عنوان مشاور کارگردان در سریالهای کمدی «زن بابا»، «موج و صخره» و «نقطه سر خط» حضور داشت و دیگر مجموعهای جلوی دوربین نبرد. حواشی «بزنگاه» و این تجربه برای دورشدن عطاران از تلویزیون کافی بود.
تصمیم برای خداحافظی در اوج؟
سریال «بزنگاه» نه تنها آخرین همکاری عطاران با تلویزیون محسوب میشود، بلکه به عنوان پایان سریالسازی این کارگردان تا امروز نیز شناخته میشود. رضا عطاران پس از خداحافظی با تلویزیون، ابتدای دهه ۹۰ در سریال نمایش خانگی «قلب یخی» بازی کرد و سپس به سینما رفت. اسفندماه ۹۹ خبری درباره بازگشت عطاران به سریالسازی منتشر و اعلام شد که این کارگردان مجموعهای را ویژه پلتفرم نماوا خواهد ساخت، اما خبری از این سریال نشد و به نتیجه نرسید. عطاران پس از حدود یک دهه برای بازی در مجموعه «دفتر یادداشت» اثر کیارش اسدیزاده دوباره به نمایش خانگی آمد و بعد از این سریال نیز جلوی دوربین «اجل معلق» ساخته عادل تبریزی رفت و البته به عنوان مشاور کارگردان نیز در این مجموعه حضور داشت. جنس شوخیهای سریال و فضای کلی آن نشانههای پررنگی از آثار رضا عطاران داشت و ردپای او در این مجموعه دیده میشد. تقریبا از سال ۹۷ که نمایش خانگی و پلتفرمها رونق گرفتند تا امروز، عطاران حتی در این مدیوم نیز سریالی جلوی دوربین نبرده است؛ در این شرایط بعید به نظر میرسد که این کارگردان با ساخت یک مجموعه تلویزیونی به عرصه سریالسازی بازگردد. مشخص نیست علت تصمیم عطاران برای دوری از سریالسازی چیست، اما با توجه به سابقه پرافتخار این کارگردان و بازیگر، طبیعتا کارگردانی یک سریال جدید پس از سالها، تصمیم بسیار پرریسکی خواهد بود.
وضعیت خاص تلویزیون
همان طور که ۱۷ سال پیش تهیهکنندگان و کارگردانانی مانند رضا عطاران در مسیر سریالسازی با مشکلات، ممیزی و خط قرمزهایی مواجه بودند، امروز هم سریالسازان متناسب با سیاستهای جدید مدیران صداوسیما، همچنین تغییر روند سریالسازی، تجربیات و محدودیتهایی خواهند داشت. سال ۱۴۰۲، ایرج محمدی تهیهکننده پرکار تلویزیون که در ساختههای عطاران با او همکاری کرده است، ضمن اشاره به سلیقه متفاوت این کارگردان، از سیاستهای مدیران تلویزیون انتقاد کرد و گفت نمیتواند عطاران را بازگرداند. ناگفته نماند امروز برخلاف دهه ۸۰، کیفیت تولیدات و سریالهای تلویزیون مورد انتقاد است و به ندرت مجموعههای پربیننده و جریانساز روی آنتن میرود، بنابراین تلویزیون دوران اوج و روزهای خوبی را سپری نمیکند.