میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین نامزد مسلمان؛ شهردار نیویورک‌ شد

زهران ممدانی نامزد مسلمان، شهردار نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۴۷
| |
1202 بازدید
اولین نامزد مسلمان؛ شهردار نیویورک‌ شد

رسانه‌های آمریکایی از پیروزی زهران ممدانی، نامزد مسلمان و دموکرات به عنوان شهردار نیویورک خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در همین راستا، خبرگزاری بلومبرگ از مشارکت گسترده در انتخابات شهرداری نیویورک خبر داد و اعلام کرد که بالاترین میزان مشارکت را در چند دهه اخیر برای انتخاب شهردار نیویورک شاهد بوده ایم.

شبکه المیادین نیز آمار شرکت کنندگان در انتخابات شهرداری نیویورک را ساعاتی پیش اعلام کرد و افزود که بیشتر رأی دهندگان تا این لحظه به نامزد مسلمان رأی داده اند.

خبرنگار این شبکه خبری در نیویورک گزارش داد که حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شهرداری این شهر شرکت کرده‌اند.

المیادین همچنین گزارش داده بود که بسیاری از رأی‌دهندگان با هدف ایجاد تغییر و در اعتراض به افت سطح معیشت در شهر نیویورک، به ممدانی رأی داده‌اند.

«نیویورک تایمز» اعلام کرد که ممدانی با کسب بیش از ۵۰ درصد آرای رأی‌دهندگان در نیویورک پیروز شد و آندرو کومو تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیویورک شهردار آمریکا ترامپ پیروزی انتخابات خبر فوری زهران ممدانی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتایج انتخابات شهرداری نیویورک
عصبانیت ترامپ از حمایت فرماندار نیویورک از ممدانی
نظر معاون سیاسی سپاه درباره دست دادن با ترامپ
من کابوس ترامپ هستم!
پدربزرگی ۸۱ ساله با صدای لرزان زیر رگبار حملات ترامپ
شکست سنگین ترامپ، حامی فلسطین شهردار نیویورک
واکنش ترامپ به ادعای ارسال موشک از تهران به مسکو
انتخابات آمریکا؛ "بتو اورورک" از تگزاس مقابل ترامپ می‌ایستد
ترامپ از قرنطینه نیویورک منصرف شد
اظهارنظر ترامپ درباره احتمال سفر روحانی به نیویورک
واکنش ترامپ به دادگاه رئیس پیشین کارزار انتخاباتی خود
ترامپ درباره حضور در انتخابات آتی سکوت کرد
شهردار سیاتل:ترامپ در مسیری اشتباه است
احتمال حذف ترامپ از رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴
رای‌دهندگان آمریکایی تمایلی به دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ندارند
پیروزی حزب نتانیاهو در انتخابات اسرائیل
تبریک تلفنی پوتین به اردوغان
رئیس کمپین انتخاباتی ترامپ با مجازات ۲۰ سال زندان روبرو است
یک سگ شهردار یک شهر آمریکا شد
درخواست ایرانیان از شهردار نیویورک
شهردار نیویورک زیر برف رفت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزب‌الله
اعلام رسمی محل 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد ایران
دور زدن کنکور برای پزشک‌شدن
افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
قاسم ۱۳ ساله جنگ ایران که مجوز میدان را از رهبر انقلاب گرفت
ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد
پخش مستقیم بازی استقلال به خاطر یاسر آسانی
عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران؟؛ واکنش ایران به هشدار واشنگتن
آیا رابطه ایران و آمریکا تا ابد قطع خواهد بود؟ /اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف ذاتی است
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۶۶ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cAF
tabnak.ir/005cAF