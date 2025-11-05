اولین نامزد مسلمان؛ شهردار نیویورک‌ شد

رسانه‌های آمریکایی از پیروزی زهران ممدانی، نامزد مسلمان و دموکرات به عنوان شهردار نیویورک خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در همین راستا، خبرگزاری بلومبرگ از مشارکت گسترده در انتخابات شهرداری نیویورک خبر داد و اعلام کرد که بالاترین میزان مشارکت را در چند دهه اخیر برای انتخاب شهردار نیویورک شاهد بوده ایم.

شبکه المیادین نیز آمار شرکت کنندگان در انتخابات شهرداری نیویورک را ساعاتی پیش اعلام کرد و افزود که بیشتر رأی دهندگان تا این لحظه به نامزد مسلمان رأی داده اند.

خبرنگار این شبکه خبری در نیویورک گزارش داد که حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات شهرداری این شهر شرکت کرده‌اند.

المیادین همچنین گزارش داده بود که بسیاری از رأی‌دهندگان با هدف ایجاد تغییر و در اعتراض به افت سطح معیشت در شهر نیویورک، به ممدانی رأی داده‌اند.

«نیویورک تایمز» اعلام کرد که ممدانی با کسب بیش از ۵۰ درصد آرای رأی‌دهندگان در نیویورک پیروز شد و آندرو کومو تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورد.