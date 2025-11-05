میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: تصویری هولناک از هوای بندرعباس

تصویری از شدت آلودگی هوا و گرد و خاک در آسمان و هوای بندرعباس در روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۳۳
| |
456 بازدید
برچسب ها
هرمزگان آلودگی هوا گرد و خاک گرد و خاک شدید ادارات مدارس تعطیلی
