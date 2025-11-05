تعطیلی ادارات هرمزگان برای دومین روز پیاپی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی ادارات هشت شهرستان این استان در روز چهارشنبه ۱۴ آبان بهدلیل کاهش کیفیت هوا خبر داد.
مهرداد حسنزاده با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان و پیشبینی وضعیت هوا طی روزهای آینده اظهار کرد: با موافقت استاندار هرمزگان، دستگاههای اجرایی در هشت شهرستان استان تعطیل خواهند بود.
حسن زاده افزود: تصمیمگیری یادشده با هدف صیانت از سلامت کارکنان اتخاذ شده و شامل کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها (بهاستثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستانها (بهاستثنای شیفتهای کاری) میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و بندرخمیر مشمول این ابلاغیهاند.
بنا بر این گزارش، حسن زاده گفت: فعالیت واحدهای خدمترسان طبق روال معمول ادامه خواهد داشت و بانکهای استان موظفاند شعب کشیک خود را تعیین کنند که از طریق شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام میشود.