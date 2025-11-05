میلی صفحه خبر لوگو بالا
ناامیدی رونالدو از منچستر یونایتد

ستاره سابق شیاطین سرخ تاکید کرد که این تیم در فصل جاری قهرمانی را در لیگ برتر انگلیس به دست نمی آورد و شانس آرسنال برای قهرمانی بیشتر است.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۲۵
| |
2 بازدید
ناامیدی رونالدو از منچستر یونایتد

به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو در مصاحبه اخیر خود با مورگان مجری سرشناس انگلیسی درباره موضوعات زیادی صحبت کرد.

او درباره باشگاه سابقش، منچستر یونایتد که در سال‌های بعد از فرگوسن از جایگاه خود فاصله گرفته، سخن به میان آورد و گفت: یونایتد این فصل هرگز قهرمان لیگ برتر نخواهد شد. این تیم از قهرمانی بسیار دور است و این موضوع بسیار مرا آزار می‌دهد.

او ادامه داد: مدیریت کنونی منچستر یونایتد هیچ برنامه‌ای ندارد و باشگاه نیاز به تغییر دارد. این باشگاه هنوز در قلب من است و دیدن وضعیت کنونی‌اش برایم بسیار دردناک است. یونایتد یکی از بهترین باشگاه‌های جهان است.

رونالدو درباره آموریم گفت: او  بهترین تلاش خود را با شیاطین سرخ انجام می‌دهد اما مسائلی خارج از کنترل بازیکنان وجود دارد و مربی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند.

او درباره آرسنال گفت: در یک دوره‌ای قرار بود بازیکن آرسنال شوم. اعتراف می‌کنم که با سرمربی فرانسوی آرسن ونگر نشستم، همان‌طور که همه می‌دانند. فکر نمی‌کنم اگر به جای منچستر یونایتد به آرسنال می‌رفتم داستانم تغییر می کرد. آرسنال تیم بزرگی است و قهرمانی‌های زیادی کسب کرده است. بسیاری از ستارگان در این تیم بازی کرده‌اند و آن‌ها قادرند این فصل قهرمان لیگ برتر شوند.

آرسنال با ۲۵ امتیاز و با اقتدار در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد این در حالی است که منچستر یونایتد با ۱۷ امتیاز در رده هشتم جای دارد.

رونالدو کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال فوتبال اروپا انگلیس منچستر یونایتد شیاطین سرخ
